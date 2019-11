Det er et krav for at kunne søge om dansk statsborgerskab, at man svarer rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål i indfødsretsprøven, som blev afholdt onsdag.

Der er 45 minutter til at tage prøven. 35 af spørgsmålene er baseret på bogen 'Læremateriale til indfødsretsprøven', mens de fem sidste spørgsmål er baseret på aktuelle begivenheder.

Test, om du kan få nok rigtige her: