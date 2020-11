Du skal have minimum 32 ud af 40 rigtige svar for at bestå testen.

I dag har over 4.000 personer taget den danske indfødsretsprøve.

Alle, der søger om dansk indfødsret, skal igennem 40 spørgsmål med op til tre svarmuligheder. Ansøgere skal have mindst 32 af de 40 spørgsmål rigtige for at bestå prøven.

Spørgsmålene handler om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie.

Kan du klare testen?