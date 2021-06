Er du en af de danskere, der overvejer, om du skal tage en af coronavaccinerne uden for Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram?

Så kan du måske blive hjulpet lidt på vej af et nyt, gratis digitalt værktøj, som kan give dig din helt egen personlige risikovurdering.

Med løsningen, der har fået navnet vaccinetjek.dk, kan du få svar på, om det kan betale sig for netop dig at tage AstraZeneca-vaccinen eller Johnson & Johnson-vaccinen – eller om du skal vente, til du får tilbudt en vaccine i vaccinationsprogrammet, som Sundhedsstyrelsen står bag.

Vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca blev for nylig taget ud af vaccinationsprogrammet grundet mistanke om sjældne, men alvorlige bivirkninger. Men det er altså stadig muligt at tilvælge vaccinen i en frivillig ordning.

Synes du, det er en god ide at nogle borgere frivilligt tager en vaccine fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca?

Det er overlæge og forskningschef ved Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lars Erik Kristensen og partner i virksomhedsfabrikken Founders, Simon Sylvest, der står bag vaccinetjek.dk.

»Det er vigtigt at sige, at vi hverken giver konkrete anbefalinger eller laver et lægetjek, da dette er mere komplekst og kræver møde med den enkelte. Vi giver en estimeret risikovurdering på baggrund af det nuværende datagrundlag. Og så er det helt op til den enkelte at vælge derefter,« siger Lars Erik Kristensen i en pressemeddelelse.

Det er sundhedsvirksomheden Practico, der står for at give vaccinerne i den frivillige vaccineordning, men de har ikke noget at gøre med vaccinetjek.dk.

Man skal derfor stadig have foretaget en vurdering hos Practico, selvom man vælger at tage testen.

Firmaet Practio, der er baseret på en individuel lægelig vurdering, tilbyder AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vacciner. Her er det nogle af de første borgere, der vaccineres i DGI-byen i København 27. maj 2021. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Firmaet Practio, der er baseret på en individuel lægelig vurdering, tilbyder AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vacciner. Her er det nogle af de første borgere, der vaccineres i DGI-byen i København 27. maj 2021. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Alle kan få foretaget en risikovurdering på vaccinetjek.dk.

Her skal man svare på 12 spørgsmål om for eksempel alder, køn, bopælskommune og lignende.

Herefter sammenkobles svarene med det nuværende smittetryk i den pågældende region, ens forventede plads i vaccinekøen, virkningsgraden af de forskellige typer vaccine, risiko for alvorligt covid-19-forløb (med eller uden vaccine) og risiko for bivirkninger ved vaccination med AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

Modellen bag Vaccinetjek.dk er baseret på data publiceret i videnskabelige tidsskrifter (blandt andet BMJ og The Lancet) samt tilgængelige data om bivirkninger og smittetryk fra Statens Serum Institut og Centers for Disease Control and Prevention.