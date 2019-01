Der blev ved en test af en godsvogn, som den der i sidste uge var involveret i den alvorlige togulykke på Storebæltsbroen, fundet 'et forholdsmæssigt stort antal fejl' på låsemekanismen.

Det fremgår af et notat, som TV 2 er i besiddelse af.

Ved kontroltjekket skulle den såkaldte 'låsepind', der er den 'pind' på traileren, der klikker sig fast på godsvognen og fastgør lasten, testes.

Det blev gjort ved at placere en trailer på godsvognen, sikre den, og derefter løfte den op for at være sikker på, at den var låst fast.

Men allerede i første hug viste testen, at låsemekanismen slog fejl.

'Der blev kun udført én test, da denne viste sig ikke at være låst, da den blev løftet. Der var ingen forklaring på, hvorfor testene blev standset. Min formodning er, at der er tilstrækkeligt bevis for, at fastgørelsen ved skamlen på vognen er meget utilstrækkelig, og ved forholdsvis få kontroltjek er der fundet et forholdsmæssigt for stort antal fejl, der alle har betydet, at traileren ikke var korrekt fastgjort til skamlen', oplyses det i en dokument angående kontroltjekket, som TV 2 er i besiddelse af.

B.T. har været i kontakt med Jan Wildau, der er kommunikationsdirektør i DB Cargo Scandinavia A/S. Han henviser til Havarikommissionen for kommentarer til sagen.

