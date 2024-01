Hvis du ejer en Tesla, bryder du måske loven uden at vide det.

Bilernes kamerasystem er nemlig på kant med dansk lovgivning, da privatpersoner ikke må overvåge offentligheden.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Tesla-biler har videosystemet, som hedder Sentry Mode, der optager rundt om bilen – hele tiden, også når den er parkeret.

Og det kan virke smart for en bilejer, men det er faktisk ikke helt lovligt i Danmark.

Derfor henvendte FDM, bilejernes organisation, i februar 2023 sig til Datatilsynet om, hvorvidt videosystemet overhovedet er lovligt i Danmark.

»Der er nogle hegnspæle i lovgivningen om, at du som privatperson ikke må lave automatisk overvågning i det offentlige rum. Og det begynder det her jo at lugte af,« siger Dennis Lange, chefkonsulent ved FDM til mediet.

Loven om TV-overvågning gør det nemlig ulovligt for privatpersoner at overvåge offentlige steder, der bliver brugt til almindelig færdsel.

Tesla slog rekorder i 2023 og blev den mest solgte bil i Danmark for året.

Der blev registreret knap 18.000 nye Tesla Model Y i 2023.

Teslas biler har siden 2019 haft det omtalte videosystem i bilmodellerne.