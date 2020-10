Over ti år infiltrerede førtidspensioneret kok det nordkoreanske regime og afslører våbenhandel i dokumentar.

Det var meget modigt af en førtidspensioneret kok at bruge over ti år af sit liv på at infiltrere dele af det nordkoreanske regime gennem en dansk venskabsforening.

Men det var også dumt, mener Magnus Ranstorp, der er terrorforsker og forskningsleder på Forsvarshøjskolen i Stockholm. Første del af dokumentarfilmen blev sendt søndag aften på DR1.

- Det er utroligt dumt og heroisk på samme tid. Man er nødt til at være dedikeret, for det er utroligt farligt. Hvis man bliver fanget, kan man risikere at blive tortureret og dræbt.

- Man sætter sit liv i fare, og man er nødt til at spørge sig selv, om det er det værd, siger Magnus Ranstorp.

Dokumentarfilmen af journalist og instruktør Mads Brügger viser, hvordan en førtidspensioneret kok selv påtager sig opgaven med at agere muldvarp.

Han stiger i graderne i venskabsforeningen, tager på ture til Nordkorea, og det hele bliver filmet.

Undervejs får han hjælp af en tidligere soldat, som er dømt narkohandler, og de forsøger gennem en spansk aristokrat med gode kontakter at infiltrere Nordkorea.

En underjordisk våbenfabrik bygget med nordkoreansk hjælp på en ø i Uganda ender med at være omdrejningspunktet.

- Det var en utrolig dokumentar, der havde alle spændingselementerne, som en spionthriller har. Jeg var forbløffet over, at de var i stand til at komme så tæt på det nordkoreanske regime, og de dokumenterer det hele, siger Magnus Ranstorp.

Han mener, at der er "håndfaste beviser på, at Nordkorea handler med våben" trods sanktioner fra FN.

Faktisk gør det lidt aparte hold, hvad efterretningstjenesterne ikke er i stand til, mener terrorforskeren.

- Det er ret utroligt, at efterretningstjenesterne ikke opdager, at de er i færd med det. De gør faktisk, hvad efterretningstjenesterne ikke kan gøre, så i den forstand fortjener de et klap på ryggen.

- Men det kan gøre det sværere for efterretningstjenesterne, fordi Nordkorea vil være mere forsigtig, hvad angår møder for eksempel. Men overordnet afslører de, hvad vi havde forventet af regimet, siger han.

/ritzau/