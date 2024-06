Studerende mod Besættelsen pakker teltlejr ned ved universitet efter indrømmelser fra KU, siger talsperson.

Efter en måned river Studerende mod Besættelsen teltpløkkerne op og pakker teltlejren ved Københavns Universitet (KU) sammen.

Det siger Asger Trier Kjær, der er talsperson for bevægelsen, til Ritzau.

- Vi har fået indrømmelser, der går den rigtige retning nu. Vi har skabt momentum. Så nu handler det om at gøre en indsats på andre måder, siger han.

Siden starten af maj har bevægelsen Studerende mod Besættelsen haft en teltlejr på KU's område.

Demonstranterne har haft en række krav til universitetet, heriblandt at KU skulle droppe sine investeringer i virksomheder med aktiviteter på Vestbredden.

Tirsdag lød det fra KU på det sociale medie X, at universitet ikke længere vil have investeringer i fonde, der har Airbnb, Booking.com og eDreams i deres portefølje.

Tidligere har samtaler med de studerende fået Københavns Universitet til at anerkende, at det er rimeligt, at der er åbenhed omkring, hvad universitetets midler er investeret i.

Der er dog en række krav, hvor universitetet ikke har imødekommet bevægelsens krav tilstrækkeligt ifølge dem.

Blandt andet har bevægelsen krævet, at KU "anerkender og fordømmer det igangværende folkedrab og opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile".

Det har KU afvist at imødegå. Universitetet har tidligere slået fast, at KU som institution hverken har eller får en holdning til konflikten i Gaza.

Asger Trier Kjær understreger, at nu handler det om at sørge for, at KU lever op til de løfter, de har afgivet.

Blandt andet at universitetet vil arbejde på at implementere gennemsigtighed omkring dets investeringer.

Og Studerende mod Besættelsen holder øje med KU's arbejde.

- Vi er parate til at sætte den (teltlejren, red.) op igen, siger Asger Trier Kjær.

Tirsdag lød det dog fra talspersonen, at trods KU's nye investeringsplaner ville teltlejren fortsætte, da bevægelsen ikke følte, de var nået langt nok.

- Jeg ved godt, at man kan se det som et løftebrud. Men sådan ser vi det ikke. Vi ser det som, at vi er uforudsigelige, og vi bliver ved med at lægge et pres, siger Asger Trier Kjær søndag.

Og arbejdet er ikke færdigt. Studerende mod Besættelsen vil bruge kræfterne andetsteds nu - med den fortsatte trussel om, at teltlejren kan komme op at stå med et øjebliks varsel igen.

17. maj droppede KU dialogen med bevægelsen efter demonstrationer ved flere af universitetets bygninger. Siden da har de to parter ikke aktivt forhandlet.

