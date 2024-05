Bevægelsen "Studerende mod Besættelsen" vil ikke rive teltpløkkerne op, før seks krav er indfriet, siger den.

Protesterne fortsætter foran Københavns Universitet (KU), selv om universitetet tirsdag meldte ud, at det trækker sine investeringer fra tre virksomheder med aktivitet på den israelskbesatte vestbred.

Det oplyser bevægelsen, der kalder sig "Studerende mod Besættelsen", til Ritzau.

Det skyldes ifølge talsmand for bevægelsen Asger Trier Kjær, at de studerende ønsker at fortsætte deres aktioner for at presse KU til at leve op til bevægelsens seks krav.

- Vi er ikke nået langt nok. Vi betragter det her som et slags nyt momentum, hvor vi måske kan forhandle om nogle af de andre krav, siger han.

Ifølge ham har KU fortsat suspenderet forhandlingerne med bevægelsen.

- Vi er ikke i direkte dialog, men der er ingen tvivl om, at det er det pres, vi har lagt på dem, som har gjort, at de nu har valgt at ændre deres investeringer, siger Asger Trier Kjær.

KU har valgt at stoppe investeringer fra virksomhederne Airbnb, Booking.com og eDreams, som er på FN's liste over virksomheder med forretningstråde til israelske bosættelser på eksempelvis Vestbredden.

Ifølge bevægelsen er KU's beslutning et bevis på, at det er muligt at investere etisk. De studerende ønsker dog, at KU forpligter sig til ikke at investere i andre virksomheder på FN's liste i fremtiden.

- Vi ønsker, at der kommer et princip, som universitetet følger, og det er det ikke kommet med endnu.

- Så i princippet kunne universitetet investere i problematiske virksomheder igen, siger Asger Trier Kjær.

KU's samlede investeringer i de tre selskaber er på omkring én million kroner.

Beslutningen om at træde ud af investeringer i de tre firmaer er ifølge KU i tråd med bestyrelsens strategi for finansiel risikostyring og etisk investeringspolitik.

Det har universitetet tidligere sagt.

Siden starten af maj har bevægelsen "Studerende mod Besættelsen" haft en teltlejr på KU's område.

