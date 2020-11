Telias tv-funktion er nede i øjeblikket. Det skriver Telia på deres Facebook-side.

Telia meddelere i deres Facebook-opslag, at de oplever problemer mederes tv-funktion og at det kan skabe gener for nogle.

Flere kunder oplever sort skærm og har ingen mulighed for at se tv, og flere utilfredse kunder har fundet vej til Telias kommentarspor.

På nuværende tidspunkt er der ingen tidshorisont på, hvornår det kommer op at køre igen, og om det kommer op inden det amerikanske præsidentvalg for alvor bliver skudt i gang.

Opdateres...