I februar måned 2018 - kun et halvt år, før NASAs berømte Kepler-teleskop takkede af efter 10 års solid tjeneste - tog teleskopet billeder af de allerførste øjeblikke af en stjerneeksplosion, en såkaldt supernova. Det skriver Videnskab.dk.

Men selvom der er tale om en enestående chance for at afprøve de fremherskende teorier om supernovadannelse, er svaret på, hvad de nye resultater viser, ikke entydigt.

I to ud af i alt tre videnskabelige artikler baseret på det samme datasæt kommer forskerne med to forskellige bud på den rigtige tolkning, hvilket ifølge astrofysiker Giorgos Leloudas er ret mystisk. Han har ikke selv deltaget i arbejdet, men har læst de tre studier for Videnskab.dk.

»Men fakta er, at de her data er forbløffende. Det er blandt de bedste data nogensinde registreret,« siger Giorgos Leloudas, som er seniorforsker ved DTU Space.

Forskerne ved, at denne type supernova, kaldet en 'Ia-supernova' eller '1a-supernova', kan opstå, når et hvid dværg eksploderer efter at få tilført materiale et andet sted fra.

Men dette 'andet' er en stor ubekendt faktor i forskernes beregninger.

Maximilian Stritzinger fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet er hovedforfatter på et af de nye videnskabelige studier, og han og hans del af forskergruppen argumenterer for, at de nye observationer peger i retning af, at der faktisk findes flere forskellige slags Ia'er.

Sammen med sine kolleger argumenterer Maximilian Stritzinger for, at den nyopdagede supernova er en type, der:

1. Enten er skabt af en betydelig mængde radioaktivt materiale, der blandede sig fra midten af stjernen til yderlagene og forårsagede en eksplosion.2. Eller havde en ledsagerstjerne, som røg i luften takket være en hulens masse helium på dens overflade - og tog den hvide dværg med sig i samme hug. Denne forklaring kaldes 'dobbelt-detonerings-scenariet'.

Forskerne bag det tredje studie argumenterer i stedet for, at dataene i højere grad bakker op om en mere traditionel teori for dannelsen af Ia'er:

I studiet skriver forskergruppen, at supernovaen formentlig har haft en 'almindelig' stjerne, og altså ikke en hvid dværg, at stjæle stof fra, inden den eksploderede.

Det strider ikke imod ideen om, at der kan findes flere typer Ia'er, men det giver en anden forklaring af netop denne Ias mærkelige opførsel, skriver de.

Og selvom de to forskergrupper hælder til forskellige forklaringer på supernovaens mærkelige opførsel, er de i bund og grund enige om essensen, fortæller Maximilian Stritzinger:De eksisterende modeller er utilstrækkelige.

»Der findes i virkeligheden en række forskellige forklaringer på vores observationer. Det eneste, der er helt sikkert, er, at vi skal tilbage til tegnebrættet og kigge lidt nærmere på de eksisterende modeller, for der er noget, der ikke stemmer.«

