Med sommeren kommer rejser til udlandet for mange danskere.

Og en del af de danskere, som skal udenlands, kan nu se frem til bedre vilkår, når de skal bruge data på telefonen fra de fjerne himmelstrøg.

Således meddeler teleselskabet 3, at man fjerner et loft på dataforbrug i udlandet, som man ellers hidtil har opereret med.

Og det er en god nyhed for selskabets halvanden million kunder.

Tidligere har 3 nemlig begrænset kundernes dataforbrug til 25 GB i udlandet til dansk pris uanset mængden i kundernes respektive abonnementsaftaler med selskabet.

Men det er denne begrænsing på forbruget, som man nu fjerner for sine kunder, der forbruger data i udlandet.

De nye vilkår gælder i 73 lande, herunder alle EU-lande samt blandt andre Storbritannien, oplyser man i en pressemeddelelse.

»Vi sørger for, at vores kunder kan bruge al deres data i hele EU, EØS-landene og Storbritannien. Vi gør 3LikeHome til et endnu bedre produkt, for de kunder der krydser Danmarks grænser,« siger Jesper Bennike, som er EVP og kommerciel direktør hos 3.

Dermed kan kunder med eksempelvis 30 GB data i deres 3-abonnement nu bruge hele kapaciteten i udlandet til den samme pris, som det havde kostet at bruge den herhjemme.

Udover EU og Storbritannien gælder de nye vilkår også i lande som USA, Norge, Brasilien, Thailand, Australien, Kina og Mexico.