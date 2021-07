Teleselskabet Telenabler ApS havde en praksis om kun at tilbagebetale forudbetalte beløb til de kunder, der havde opsagt deres abonnement, hvis det overskydende beløb oversteg 100 kroner.

Men den går ikke, meddeler Forbrugerombudsmanden.

Det er nemlig i strid med forbrugeraftaleloven og god markedsføringsskik ikke at tilbagebetale beløb, som forbrugeren har krav på efter opsigelse.

Derfor har forbrugerombudsmanden rettet henvendelse til teleselskabet.

Som konsekvens af dette har Telenabler nu har ændret vilkårene for sine handelsbetingelser.

Samtidig meldes det fra selskabet, at tidligere kunder med penge til gode kan få dem udbetalt, hvis de henvender sig til firmaet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger følgende om sagen:

»Forbrugerne har ret til at få de penge, de har til gode hos virksomheder efter at have opsagt et abonnement, tilbagebetalt. Det gælder uanset beløbets størrelse.«