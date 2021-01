Internetudbyderen Telenor oplever massive driftsforstyrrelser.

Flere af B.T.'s læsere har netop gjort opmærksom på, at Telenor oplever problemer over hele landet.

Telenor skriver også selv på deres hjemmeside, at man oplever et nedbrud i hele Danmark.

Specifikt er der tale om problemer med at komme på internettet, hvis man har Telenor som udbyder. Derudover vil man også oplever problemer, hvis man bruger tale via WI-FI på sin mobil.

Telenor skriver på deres hjemmeside, at de arbejder intenst på at rette fejlen og beklager de eventuelle gener det end måtte have.

I øjeblikket er der ingen tidshorisont på, hvornår fejlen er rettet, men Telenor kommer med en opdatering klokken 01.00 natten til 26. januar.

B.T. har forsøgt at få en kommentar og en opdatering fra Telenor dog uden held.

B.T. følger sagen.