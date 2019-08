Telenor kunder i hele landet er ramt af et nedbrud i netværket.

Flere kunder skriver på Telenors Facebookside, at de ikke kan ringe op fra deres telefoner.

Telefonselskabet bekræfter nu problemet i en skriftlig kommentar til B.T.:

'Vi oplever i øjeblikket ustabilitet i netværket, der gør at rigtig mange kald og SMS fejler. De svingende nedbrud er fordelt ud over hele landet. Vi arbejder på højtryk for at få rettet fejlen og stabiliseret netværket.'

Kunderne rapporterer fra flere dele af landet, at de både har problemer med at ringe og sende sms'er tirsdag eftermiddag.

'I 4690 Haslev har jeg problemer med at sende beskeder,' skriver Claus Nissen.

'Jeg kan hverken ringe eller skrive, jeg er bosat i Taastrup,' skriver Alexander Johannes Ungstrup.

'Åbenbart landsdækkende nedbrud ved Telenor. Ville være rart hvis en medarbejder hos telenor ville give en update her på siden. Vi kan jo af gode grunde ikke ringe jer op og spørge,' skriver Heidi Steen Ulstrup.

Hvis du er kunde hos et andet teleselskab og også oplever et nedbrud, så er dit teleselskab med stor standsynlighed koblet op på Telenors master.

CBB Mobil, Call Me og Green Tell er for eksempel koblet op på Telenor, ifølge forbrugseksperten.dk.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Telenor.

