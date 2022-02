I løbet af 2022 skal alle danskere skifte sit NemID ud med MitID. Og det skaber lange ventetider og frustrerede borgere.

Sådan oplever man det i hvert fald hos Aalborg Kommune, der har set sig nødsaget til at gøre flere tider til konsultation tilgængelige.

»I den seneste uge har vi fået rigtig mange opkald fra folk, som vil bestille tid. Og de kunne først få en tid 28. februar. Det kan vi selvfølgelig ikke have,« lyder det fra Dorthe Jespersgaard, der er kontorchef hos Borgerservice i Aalborg Kommune.

»For vores egne fysiske rammer kan vi simpelthen ikke have flere. Så vi har udvidet ekspidienttiderne ved at lave en aftale med biblioteket.«

Torsdag stod de ekstra stannere klar. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Torsdag stod de ekstra stannere klar. Foto: Aalborg Kommune

Hvis du sidder og tænker, om man ikke selv kan skifte til MitID, så er svaret jo.

Men Dorthe Jespersgaard forklarer, at nogle borgere er nødt til at henvende sig på Borgerservice, hvorfor de skal bestille tid til konsultation.

Det er borgere uden dansk pas eller smartphones, samt folk, som ikke kan identificere sig selv hjemmefra. På landsplan svarer det til op mod en million mennesker, og Aalborg Kommune udgør tre procent af den gruppe.

»Vi betjener op mod 300 personer om dagen,« forklarer Dorthe Jespersgaard.

»Folk modtager besked gennem deres pengeinstitut og får at vide, at der er en tidsfrist på en måned til at få det ordnet. Det kan gøre nogle nervøse og utrygge for at nå det i tide.«

De nye tiltag i Aalborg Kommune gør, at man har fået installeret seks nye betjeningsplatforme på biblioteket.

»Så vi forsøger at efterkomme den store efterspørgsel,« fastslår Borgerservice-kontorchefen.

»Men vi oplever også, at nogle borgere ikke møder frem som aftalt, hvilket giver ledig kapacitet. Det er selvfølgelig ærgerligt, når det er så svært at få en tid – at det går ud over andre.«

Dorthe Jespersgaard tilføjer, at en ekspedienttid typisk tager mellem 20 minutter og en time.