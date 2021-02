Lige nu går mange af os rundt med hår, der ligner en hjelm, gråt hår i skillingen eller slidte spidser, der forlængst burde være klippet.

Frisørsaloner landet over er tvangslukkede på grund af fare for smittespredning, men den mobile frisør Lea Vikkelsø Jakobsens kunder behøver ikke at døje med coronahår.

Hun arbejder stadig, og hendes lille enmandsvirksomhed Cut'n Drive i Sunds har lige nu mere travlt end nogensinde før, skriver TV Midt/Vest.

Hun kan nemlig ikke få del i regeringens hjælpepakker, og ser sig derfor nødsaget til at fortsætte med at arbejde på trods af nedlukningen.

En mobilfrisør i Sunds vælger at arbejde på trods af nedlukningen. (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere En mobilfrisør i Sunds vælger at arbejde på trods af nedlukningen. (Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard

Hun er mobilfrisør og klipper kunderne i deres eget hjem. Og tidsbestillingerne vælter ind.

På sin Facebook-side skrev hun i begyndelsen af januar, hvordan hun håndterer situationen:



»Efter samtaler med Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet har jeg fået oplyst at jeg som mobilfrisør ikke er tvangslukket! Jeg svinger derfor min saks igen. Jeg oplever stor travlhed i indbakken, og jeg gør mit bedste for at få svaret alle.«

Hun forklarede også, at hun tager en række forholdsregler for ikke at bringe smitten videre:

»Jeg spritter af og bruger mundbind. Føler I jer som kunder det mindste sløje eller oplever andre symptomer, vil jeg bede jer aflyse jeres tid. Vi skal passe på os selv og hinanden.«

Frisøren fortæller til TV Midt/Vest, at hun lige nu har 54 ubesvarede opkald på telefonen, 21 sms'er og en lang række e-mails og beskeder på Facebook fra folk, der er desperate efter at blive klippet.

Sådan var det ikke under den første nedlukning i foråret, hvor Lea Vikkelsø Jakobsen lukkede sin forretning.

Senere fandt hun ud af, at hun havde tjent 10.000 kroner for lidt til at kunne søge om hjælpepakker, og derfor har hun denne gang valgt at fortsætte med at arbejde.

Kunne du finde på at bestille en frisørtid til at blive klippet hjemme under nedlukningen?

Ellers ville hun ikke have andet valg end at lukke sin forretning, forklarer hun til tv-stationen.

»Jeg har ringet mange gang for at sikre mig, at jeg stadig gerne må køre ud og klippe folk. De fraråder det, men jeg må gerne,« fortæller den rullende frisør.

Selvom frisøren har fået en del kritik fra både kolleger i branchen og det, hun kalder for »coronapolitiet«, bliver hun ved med at arbejde for at kunne forsørge sine børn.

B.T. har tidligere skrevet om den rullende frisør Camilla Enemark fra Vejen vest for Kolding, som ikke ønsker at arbejde under coronanedlukningen, selv om hun faktisk gerne må.

Dengang skrev vi, at det ifølge myndighedernes retningslinjer kun er selve frisørsalonerne, der er omfattet af de 'liberale serviceerhverv', og som derfor er tvunget til at være lukket. Frisører må altså gerne tage hjem til deres kunder og svinge saksen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lea Vikkelsø Jakobsen, men det har ikke været muligt at fange hende på hverken telefon eller sms.