To svaner ligger mandag eftermiddag døde på Damhussøens is ved Rødovre, mens endnu en svane ser ud til at være frosset fast.

Dyrenes Beskyttelses vagtcentral - 1812 - fortæller til B.T., at de er opmærksomme på svanerne, der er set på Damhussøen.

De seneste ugers frost har i det hele taget fået 1812 til at gløde.

På bare en weekend fik de på knap 50 opkald fra bekymrede borgere, der mente at have spottet en svane, som var frosset fast til isen.

I langt de fleste tilfælde er der dog ikke tale om en svane, som er frosset fast, men blot en svane, som sparer på energien, forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Knopsvanerne flyver nemlig ikke nødvendigvis sydpå i efteråret. Så når frosten rammer kan man se den store fugl sidde helt stille på isen.

»Hvis man ser en enlig svane sidde helt stille på isen en vinterdag, er det vigtigste faktisk, at man ikke forstyrrer den. Fuglen er højst sandsynligt i gang med at spare på energien, indtil vejret bliver mildere, og den får bedre adgang til maden under isen,« siger han.

Andre har reageret på, at en svane basker vildt med vingerne, som om den ikke kunne slippe fri.

En svane på en isfrossen Damhussø mandag eftermiddag. Foto: presse-fotos.dk Vis mere En svane på en isfrossen Damhussø mandag eftermiddag. Foto: presse-fotos.dk

»Når folk ser en svane, der basker vildt ude på isen, tænker de som regel, at fuglen er i nød. Men det er sjældent tilfældet. Den er bare ligesom Bambi på glatis og i stedet for at gå, så basker og skraber den sig vej over isen,« siger Michael Carlsen.

Ifølge biologen er det altså sjældent, at dyret er i nød på grund af kulden.

»Svaner fryser kun fast, hvis de er svækkede af andre årsager end kulde. Det er derfor selvfølgelig vigtig fortsat at ringe 1812, hvis man er bekymret for om en svane er i nød,« siger han.

Dyrenes Beskyttelse kan mandag aften ikke præcis oplyse, hvad der er sket med svanerne på Damhussøen efter henvendelserne. Men vagtcentralen er altså opmærksom på dem.