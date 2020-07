I år er rekordmange kvinder blevet optaget på en af de tekniske uddannelser på IT-Universitetet i København.

Flere års arbejde med at gøre de tekniske uddannelser mere interessante for særligt kvinder ser ud til give pote.

På IT-Universitetet i København har hele 27 procent af årets ansøgere på bacheloruddannelsen i softwareudvikling været kvinder. Det er rekordmange.

- Det er meget glædeligt, at vi nu ser, at både kvinder og mænd finder det relevant at læse en bacheloruddannelse i softwareudvikling, siger studiechef på IT-Universitetet Lene Rehder.

Hun forklarer, at udviklingen er resultatet af flere års målrettet arbejde med at øge interessen hos kvinder for at læse de mest tekniske it-uddannelser.

- Da vi påbegyndte indsatsen i 2015, var andelen af kvinder på ITUs bacheloruddannelse i softwareudvikling kun 11 procent, siger Lene Rehder.

Også på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har der gennem de senere år været særligt fokus på at sikre en bedre kønsbalance.

I år ligger andelen af kvinder på civilbacheloruddannelserne på 37 procent. Det er lig med sidste år, forklarer bachelordekan Lars D. Christoffersen.

- I år har meget været anderledes, og vi har markant øget optaget på en række uddannelser.

- Nogle af disse oplever traditionelt størst søgning fra mænd, hvorfor jeg er meget glad for, at vi kan fastholde sidste års pæne andel af kvinder på civilbacheloruddannelserne, siger Lars D. Christoffersen.

Mandag kom det frem, at der generelt i år er blevet optaget flere studerende på uddannelser inden for it, naturvidenskab og teknik.

I år er 16.828 blevet optaget på de såkaldte STEM-uddannelser. Det er 1380 - eller ni procent - flere end i 2019.

STEM er en forkortelse af de engelske ord Science, Technology, Engineering og Mathematics og bruges til at betegne uddannelsesområdet.

I alt 69.526 unge har i år fået tilbudt en studieplads, hvilket er det højeste antal nogensinde.

