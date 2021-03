Personer, der ikke før er blevet lyntestet hos Falck, kan tirsdag ikke få svar på test med det samme.

Falck oplever tirsdag formiddag tekniske problemer med sit lyntest-system.

Det betyder, at personer, der ikke tidligere har fået foretaget en lyntest for coronavirus hos Falck, ikke kan få svar på testen med det samme.

Det fortæller Signe Dam Lukowski, presseansvarlig hos Falck, til Lokalavisen Aarhus.

- Der er kun tekniske udfordringer med folk, der ikke tidligere er blevet testet hos os.

- De kan godt blive testet, men vi er nødt til manuelt at lave journalen, og det betyder, at personerne ikke kan få svar efter 15 minutter.

- De kan først få svar, når systemet er oppe at køre igen, siger hun til mediet.

Falck har tirsdag møde med leverandøren, der arbejder på højtryk for at få løst problemet.

De tekniske problemer påvirker systemet i hele landet, og det er uvist, hvornår det er oppe at køre igen.

De kviktest, som man kan få foretaget hos Falck, er gratis og behøver typisk ingen tidsbestilling.

Testen foregår ved, at man bliver podet i næsen.

Resultatet af lyntesten plejer som regel at ligge klar indenfor 15 til 30 minutter. Herefter vil den testede have mulighed for at modtage en sms med sit svar - når der altså ikke er tekniske problemer med testsystemet.

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der siden sidste år er blevet foretaget over tre millioner lyntest i alt herhjemme.

Det har tidligere været fremme, at lyntest er mindre præcise i deres resultater end de PCR-test, hvor man bliver podet i halsen.

I alt er der blevet foretaget i underkanten af 22 millioner PCR-test herhjemme, viser SSI's tal.

/ritzau/