Flere end 20.000 menuer skulle Meyers udlevere til kunder i forbindelse med nytår. Og det krævede en vis portion tålmodighed.

Adskillige kunder måtte nemlig stå i kø i op til en time for at få deres mad.

Det viste billeder og videoer fra stedet tidligere på dagen. Årsagen var en teknisk fejl. Det oplyser Meyers til B.T.:

»Det, det er sket, er, at to lifte, som cateringbilerne bruger til at få maden ind og ud i bilerne, er brudt sammen. Så en masse folk har måttet finde nye lifte, og det har skabt noget forsinkelse,« siger Charlie Thyboe, chef i kundeservice, og fortsætter:

Køen hos Meyers omkring klokken 14. Foto: Anthon Unger. Vis mere Køen hos Meyers omkring klokken 14. Foto: Anthon Unger.

»Mit indtryk er, at folk har ventet i 45 minutter til en time. Det er vi selvfølgelig kede af, for det er ikke sådan, det skal være.«

Det var hos Meyers på Gammel Kongevej i København, at køen opstod.

Omkring klokken 14 viste billeder fra stedet, at køen for alvor havde hobet sig op.

Knap to og en halv time senere oplyste Meyers så til B.T., at den var afviklet igen.

»Der var enkelte i køen, som ikke kunne vente mere, og de har så fået maden leveret. Men ellers er køerne væk, og alt mad er på vej.«

Ifølge Meyers har folk dog taget køen pænt.

»Vi har skyndt os alt, hvad vi kunne for at finde nye biler og desuden opgradere på mandskabet, så der var endnu flere til at udlevere menuerne – og det er vores indtryk, at folk har taget det hele med virkelig godt humør. Det er vi selvfølgelig glade for,« slutter Charlie Thyboe.

Og dermed lader det til, at kunderne har styr på maden inden Dronningens nytårstale klokken 18.

Den kan du følge med i LIGE HER.