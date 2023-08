'Himmelskibet kan med sine 80 meter kalde sig en af Nordeuropas højeste karruseller.'

Det skriver Tivoli på egen hjemmeside.

Og det giver en god idé om, hvor langt oppe en række gæster lørdag eftermiddag hang og dinglede.

»Vi har haft et driftstop på Himmelskibet, hvor folk sad godt oppe i vejret,« siger Tivolis pressechef, Torben Plank.

Han forklarer, at de fik besked om et driftstop klokken 15.23, og at gæsterne i forlystelsen var nede igen en lille halv time senere, 15.49.

Præcis hvad, der har været årsag til stoppet, ved de ikke endnu. Pressechefen nævner forbiflyvende fugle eller vindstød som mulige forklaringer.

»Men stoppet skyldes vores følsomme sensorer, som reagerer på ret lidt. Det er et tegn på, at sikkerheden virker som den skal,« siger Torben Plank.

Han fortæller, at gæsterne er kommet ned igen.

»Den vagthavende tog så imod dem alle og sikrede sig, at de var ved godt mod og gav dem lidt at drikke.«

Himmelskibet kører ikke på nuværende tidspunkt, men Tivoli håber på at få forlystelsen i gang igen senere i dag.