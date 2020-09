En rutinemæssig vandprøve fra torsdag i sidste uge har tirsdag vist tegn på forurening i vandet i Roskilde.

Der er fundet tegn på forurening i drikkevandet i Roskilde. Det skal derfor koges, inden det drikkes eller bruges til madlavning. Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg vil opfordre alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt og at bringe beskeden videre til naboer og andre, siger borgmester Tomas Breddam i meddelelsen.

Det er i en rutinemæssig vandprøve, at forsyningsselskabet Fors har fundet tegn på forurening af enterokokker og coliforme bakterier. Prøven blev foretaget torsdag, men svaret er først kommet tirsdag.

Forsyningsselskabet er nu i gang med at finde årsagen til forureningen. Søndag og mandag er der foretaget nye prøver, som der fredag vil komme svar på.

- Vi arbejder selvfølgelig sammen med Fors på at finde fejlen, siger Tomas Breddam.

Forureningen betyder, at drikkevandet flere steder i Roskilde kun må bruges til toiletskyl. Det gælder i børne- og handicapinstitutioner, dagplejer, tandlæger og læger.

Generelt kan vandet i kommunen dog godt indtages, hvis det koges mindst to minutter inden og derefter nedkøles. Det er derimod ikke farligt hverken at tage brusebad eller vaske tøj i.

Opleves der høj feber med opkast og diarré eller voldsomme mavesmerter efter indtagelse af vandet i Roskilde, skal Lægevagten kontaktes.

Også i den sydvestjyske by Oksbøl advares der mod at drikke vandet direkte fra hanen, skriver JydskeVestkysten.

Her er også fundet bakterier i en vandprøve fra sidste uge. Der tages seks prøver om året, og det er derfor muligt, at borgerne i området i en periode har drukket vand med bakterier i.

I første omgang gælder advarslen ind til fredag. Oksbøl Vandværk leverer vand til 1500 husstande i Oksbøl og omegn. Forbrugerne er ifølge JydskeVestkysten blev advaret med en sms.

/ritzau/