To unge mænd på 17 og 18 år er blevet sigtet for at have stjålet håndsprit på Herlev Hospital.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Tyveriet fandt sted torsdag den 12. marts om eftermiddagen, hvor gerningsmændene de slap væk med 13 beholdere med håndsprit.