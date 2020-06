Pizzaer for tusindvis af kroner er røget direkte i skraldespanden på Fanø de seneste måneder.

En gruppe unge på mellem 16 og 17 år har nemlig som en særlig ondsindet form for telefonfis bestilt massevis af pizzaer, som de så ikke er kommet og hentet alligevel.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ejeren af Fanø Pizza, Mostafa Hosini, fortæller til avisen, at han siden midten af april på den måde er blevet bedraget for op til 5000 kroner.

Fem gange har de samme unge bestilt et stort antal pizzaer, som de aldrig har hverken hentet eller betalt.

»På et tidspunkt skulle vi have en taxa til at bringe en stor ordre pizzaer ud til en adresse på Fanø, som vi havde fået fra dem, der havde bestilt. Så ringer taxamanden til dem, der har bestilt og spørger, hvor han helt præcist skal køre hen. Og så svarer de bare, at de faktisk bor i København. Det var pizzaer for 800 kroner, der røg i skraldespanden,« siger Mostafa Hosini til avisen.

Han har ikke selv udbringning.

Mostafa Hosini betegner det som 'træls', at han både mister tid og penge på de falske bestillinger. Han er også træt af, at det giver de andre kunder, som rent faktisk kommer og henter og betaler, længere ventetid.

Den lokale landbetjent på øen har kontakt til de fem unge, der står bag bedrageriet, men pizzamanden vil ikke lægge sag an mod dem.

Den dyrekøbte erfaring har dog lært ham, at han fremover vil kræve, at folk betaler med Mobilpay, før han går i gang med pizzaerne.