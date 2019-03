Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Teenager fængslet for at dele video fra moskémassakre

En 18-årig mand er blevet fængslet i tre uger for at have delt en dødsvideo fra skyderier, der fandt sted i en moské i New Zealand. Der er tale om en video, som den formodede gerningsmand angiveligt selv optog.

Foto: EDGAR SU Vis mere Foto: EDGAR SU

Transportministerium gransker amerikansk Boeing-tilladelse

To dødelige styrt inden for få måneder med fly af typen Boeing 737 MAX-8 har fået USA's transportministerium til at gå ind i sagen. Det vil undersøge luftfartsmyndigheders godkendelse af flyene. Det skriver The Wall Street Journal.

Air Canada er blev de flyselskaber, der har det problematiske Boeing 737 MAX 8 i sin flyflåde. Foto: CHRIS HELGREN Vis mere Air Canada er blev de flyselskaber, der har det problematiske Boeing 737 MAX 8 i sin flyflåde. Foto: CHRIS HELGREN

Regeringen beder EU om mere tid til at sikre vandmiljø

Vandmiljøet har det ikke helt så godt, som det burde. I hvert fald ser det ikke ud til, at Danmark kan leve op til de fastsatte EU-krav om kvaliteten for vandmiljøet i 2027. Derfor beder regeringen EU om ny deadline, skriver Berlingske.

Mudret bund, uklart vand, iltsvind og fiskedød er blandt de konsekvenser, der kan komme, hvis ikke Danmark forbedrer vandmiljøet til det niveau, som er fastsat af EU. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Mudret bund, uklart vand, iltsvind og fiskedød er blandt de konsekvenser, der kan komme, hvis ikke Danmark forbedrer vandmiljøet til det niveau, som er fastsat af EU. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Skattekontrol: En ud af fire pakker fra Kina har fejl

Varer fra kinesiske internetbutikker er blevet ganske populære blandt danskerne. Men mere end hver fjerde pakke sendt fra Kina til Danmark er fejlangivet i forhold til værdi eller andre oplysninger, skriver Børsen.

»De mange pakker under momsgrænsen er et bevis for, at rigtigt mange netbutikker ved, at de kan slippe afsted med det her, fordi risikoen for at blive snuppet skal måles i promiller,« siger Dansk Erhvervs markedsdirektør, Henrik Hyltoft, til Børsen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere »De mange pakker under momsgrænsen er et bevis for, at rigtigt mange netbutikker ved, at de kan slippe afsted med det her, fordi risikoen for at blive snuppet skal måles i promiller,« siger Dansk Erhvervs markedsdirektør, Henrik Hyltoft, til Børsen. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Mistænkt for skudmassakre vil forsvarer sig selv

Den mistænkte gerningsmand bag skudmassakrerne i New Zealand vil forsvare sig selv i retten. Det skriver avisen New Zealand Herald. Den 28-årige australier Brenton Tarrant fyrede lørdag sin advokat.

epa07441049 The man charged in relation to the Christchurch mosque massacre Brenton Harrison Tarrant (Pixelated) is lead into the dock for his appearance for murder, in the District Court, Christchurch, New Zealand, 16 March 2019. At least 49 people were killed by a gunman, believed to be Brenton Harrison Tarrant, and 20 more injured and in critical condition during the terrorist attacks against two mosques in New Zealand during Friday prayers on 15 March. EPA/Martin Hunter / POOL NEW ZEALAND OUT Foto: Mark Mitchell Vis mere epa07441049 The man charged in relation to the Christchurch mosque massacre Brenton Harrison Tarrant (Pixelated) is lead into the dock for his appearance for murder, in the District Court, Christchurch, New Zealand, 16 March 2019. At least 49 people were killed by a gunman, believed to be Brenton Harrison Tarrant, and 20 more injured and in critical condition during the terrorist attacks against two mosques in New Zealand during Friday prayers on 15 March. EPA/Martin Hunter / POOL NEW ZEALAND OUT Foto: Mark Mitchell

Stor cyklon skaber død og ødelæggelse i det sydlige Afrika

Over 120 personer er døde, og endnu flere savnes, efter at en kraftig cyklon har ramt Mozambique og nabolandet Zimbabwe. Cyklonen har bragt både massiv oversvømmelse og kraftige vinde med sig.

