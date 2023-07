Det skal for fremtiden fremgå klart og tydeligt, hvis video, tekst eller lyd er lavet en robot.

Det lover ledende tech-virksomheder som OpenAI, Google og Meta fredag ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus.

"Skridtet gør, at kreativiteten i kunstig intelligens kan blomstre, mens faren for svindel og vildledning reduceres," lyder det om løftet.

B.T. har på det seneste dækket, hvordan gerningsmænd bruger kunstig intelligens til at producere og distribuere falske nøgenbilleder af børn.

"Vi kommer til at se en eksplosion, og det kommer til at suge mange politiressourcer," sagde direktør Ask Krogh i organisationen Digitalt Ansvar torsdag til B.T.

Tjenester, der kan lave robotgenereret indhold som tekster og billeder, er med udviklingen af kunstig intelligens - AI - blevet bredt tilgængelige på internettet i de seneste år. Teknologien er blandt andet blevet brugt til at afpresse mennesker.

Med vandmærker vil det fremover være lettere at se, hvis indhold er falskt og genereret af en robot.

Det er endnu uklart, hvor og hvordan vandmærket vil fremgå.