Teatrene må genåbne, men der skal være afstand mellem de optrædende. Det får konsekvenser for Aveny T teatret.

Når publikum indtager salene i danske teatre den kommende tid, bliver oplevelsen anderledes end normalt.

I retningslinjer for genåbning af teatrene fremgår det blandt andet, at der skal være ekstra plads mellem publikummerne. Desuden bør der ikke være for nær kontakt mellem de optrædende på scenen.

- Jeg har været teaterchef i 20 år, og det har været det mest udfordrende, jeg nogensinde har oplevet, siger Jon Stephensen, der er teaterdirektør ved Aveny T på Frederiksberg.

Teatret er det eneste i landet, som holder fast i at vise en forestilling i denne sæson, efter at teatrene fra torsdag har fået lov at genåbne.

Det bliver dog ikke med en fyldt sal til teaterkoncerten om C.V. Jørgensen.

- Jeg har normalt en sal, hvor der kan sidde 400. Nu tror jeg, at hvis jeg er rigtig heldig, kan jeg have 150 derinde, siger Jon Stephensen.

Det skyldes, at kun hvert andet sæde må være besat, medmindre der er mindst en meters afstand fra midten af et sæde til midten af det næste. Hver kunde skal derudover have to kvadratmeter guldplads.

Når der er kraftig udånding - eksempelvis ved skuespil og sang - skal der desuden være to meters afstand fra scenen til første række i salen med publikum.

Også på selve scenen kommer der til at være ændringer.

De optrædende skal nemlig helst holde to meters afstand til hinanden, og hvis det er helt umuligt at sikre, så skal tiden tæt på hinanden så vidt muligt begrænses. Det fremgår af retningslinjerne.

- I princippet allerede dér begynder idéen med at sige, at teatrene kan genåbne, at løbe lidt af sporet. Det bliver noget meget anderledes teater, lad os sige det på den måde.

- Det er næsten umuligt at lave teater på de vilkår. Det er fysisk umuligt at lave en forestilling uden fysisk kontakt, og jeg kan stort set ikke nævne en scene, hvor der er to meters afstand som en del af en hel forestilling.

- Så vi har simpelthen iscenesat teaterkoncerten anderledes, for at vi overhovedet kan spille, siger Jon Stephensen.

De mange krav og få publikummer gør samtidig, at det økonomisk egentlig ikke hænger sammen for Aveny-T at genåbne, pointerer Jon Stephensen.

- Vi kommer til at spille, men vi kan ikke nå vores sædebelægning per aften for, at det løber rundt i forhold til udgifterne med at lave forestillingen, siger han.

Dansk Teaters formand, Peter Mark Lundberg, har opfordret til, at teatre får kompensation for de pladser, de ikke må sælge på grund af coronarestriktionerne.

Jon Stephensen er enig i, at der skal findes en løsning på det økonomiske dilemma.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har fredag sagt, at hun arbejder videre med at se på, hvordan hånden kan holdes under kulturlivet fremadrettet.

Premieren på C.V. Jørgensen-forestillingen er 8. juni, og den står til at slutte 22. juni. Det er dog muligt, den forlænges lidt, oplyser teaterdirektøren.

