Ikke engang et halvt år blev det til i rollen som direktør for Aalborg Teater.

Nu er Thomas Bjørnager færdig.

»Vi har erkendt, at teaterdirektøren og bestyrelsen har forskellige tilgange til, hvordan der skal drives ledelse på teateret,« lyder det fra bestyrelsesformand Tina Fredensborg:

»Derfor har vi nu valgt at gå hver til sit.«

Thomas Bjørnager tiltrådte som direktør for teatret 1. august sidste år, efter at det mere end et år forinden (i juni 2022) var blevet annonceret, at han havde fået jobbet.

Dengang blev han kaldt »en stor kapacitet i dansk teater«, men han nåede at altså at være 'kommende direktør' i længere tid, end han reelt var direktør.

I en pressemeddelelse fra Aalborg Teater fremgår det, at man ønsker at have en såkaldt todelt ledelse i fremtiden: Bestående af en kunstnerisk direktør og en administrativ direktør.

Altså i modsætning til hidtil, hvor Thomas Bjørnager var ene mand i spidsen for teatret.

»De seneste år har budt på mange uforudsete udfordringer for hele branchen og en krævende ledelsesmæssig opgave,«siger bestyrelsesformand Tina Fredensborg:

»Bestyrelsen for Aalborg Teater ønsker nu at styrke organisationens ledelseskapacitet ved at ændre i ledelsesstrukturen.«

Aalborg Teater har endnu ikke den fremtidige ledelsesstruktur på plads efter afskeden med direktøren.

Indtil videre konstitueres dramaturg og repertoireplanlægningschef Kjersti Hustvedt som kunstnerisk direktør.