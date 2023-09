Lørdag næste uge er der premiere på teaterforestillingen 'VI BETALER IKKE!' på Nørrebro Teater i København.

Og har du købt en billet, der koster fra 110 kroner, kan du meget vel sige den samme sætning i baren.

For som led i et noget vildt eksperiment, vil teatret i forbindelse med forestillingen selv lade gæsterne bestemme prisen på de våde varer.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

»Vi ved slet ikke, hvordan det ender. Vi kan ende med at få et stort tab, vi kan ende med at få det ind, vi plejer, eller vi kan tjene på det,« siger teaterdirektør i Nørrebro Teater, Mette Wolf, til mediet.

Om man vil betale en krone for en fadøl eller en femmer for et glas koldt glas hvidvin, er således op til én selv.

Dog kræver adgangen til drømme-baren, at man har købt en billet til forestillingen, der løber af stablen fra på lørdag til den 28. oktober.

Som udgangpunkt gælder den billige bar i hele perioden.

Forestillingen 'VI BETALER IKKE!' er det, Nørrebro Teater selv beskriver, som 'en komisk protest mod inflation og uretfærdighed' – og er lige noget for dig, der 'også har fået nok af prisstigninger.'