Kunder hos YouSee, TDC Erhverv, Telmore og Eesy kunne tirsdag opleve problemer med at modtage opkald.

Der var tirsdag formiddag store problemer med at ringe og sende sms'er på TDC's mobilnetværk, men efter et nedbrud på 1,5 timer er problemerne ved at være løst.

- Her til formiddag oplevede kunder på TDC NETs mobilnetværk fra omkring 10.15 til 11.45 problemer med at foretage opkald og sende samt modtage smser.

- Ved 12-tiden var mobilnetværket stort set tilbage i normal drift, dog kan enkelte mobilkunder fortsat opleve driftsforstyrrelser, oplyser selskabet.

TDC står bag YouSee, TDC Erhverv, Telmore og Eesy. TDC er Danmarks største mobilselskab med mere end 3,1 million abonnenter.

Nedbruddet betød blandt andet, at der var problemer med at ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for patientopsporing for personer smittet med coronavirus.

- TDC har i øjeblikket en teknisk fejl, der påvirker vores telefonlinjer. Det betyder, at det ikke er alle, som kan ringe os op. TDC arbejder på at rette fejlen, skrev styrelsen på Twitter.

Samme melding kom fra Skattestyrelsen.

- Lige nu er der desværre et nedbrud på vores telefonudbyders netværk. Det betyder, at vi ikke kan modtage opkald fra jer, skrev Skattestyrelsen på Twitter.

/ritzau/