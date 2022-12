Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er lige nu massive problemer med TDC's netværk, der lammer kommunikationen mannge steder i Danmark.

Det rammer blandt andet 112 og 1813 mange steder og kommunikationen mellem lægehuse og hospitaler.

Noget, der potentielt kan blive farligt for patienterne.

Det siger David McWhan, der er læge i en almen lægepraksis.

»Hvis patienter skal på sygehus fra os, enten akut eller ej, skal vi ringe til hospitalet og melde dem. For os er det helt lavpraktisk Gødstrup Sygehus i Region Midt. Og dem kan vi ikke få fat på lige nu,« siger han.

Heller ikke patienterne, kan han få fat på.

»Jeg kan ikke få kontakt til dem for at give dem svar på prøve, for eksempel.«

Normalt ringer de fra lægehuset til patienter og hospitaler, når det er nødvendigt. Men det virker slet ikke lige nu.

»Jeg forsøgte lige før at få fat i akutmodtagelsen, for eksempel.«

Foto: Skærmbillede Vis mere Foto: Skærmbillede

David McWhan kan dog stadig få fat i alarmcentralen på 112. Det prøvede han lige før, og det beroliger ham.

Men andre steder i landet er der også problemer med at ringe efter akut hjælp.

De fleste af landets politikredse har således oplyst, at der kan være problemer med at få fat i 112 på grund af problemerne med TDC's netværk.

Det er lige nu uklart, hvad problemerne skyldes.

Rigspolitiet skriver netop nu:

»Hvis du skal ringe til os, skal du derfor ringe fra en fastnettelefon eller fra en mobiltelefon med en anden teleudbyder end TDC.«

Følg situationen live her.