Den danske telegigant TDC har bedt ti af sine medarbejdere på hovedkvarteret på Teglholmen i København om at arbejde hjemmefra de kommende dage.

Det skyldes, at to personer, som er ansat af en af TDC's samarbejdspartnere, men som sidder fysisk på Teglholmen i København, har været i samme bygning i udlandet, hvor en person er blevet konstateret smittet med coronavirus.

De ti personer, som TDC beder om at arbejde hjemmefra, har været i kontakt med de to personer, som har været i samme bygning som den coronasmittede person i udlandet.

TDC har derfor besluttet ikke at tage nogle risici.

»TDC Group har overblik over, hvem de pågældende medarbejdere har været i kontakt med under deres ophold på TDC Group’s hovedkontor på Teglholmen.«

»TDC Group har som en ekstra sikkerhedsforanstaltning bedt disse medarbejdere om at arbejde hjemmefra. Det drejer sig om 10 medarbejdere. De er alle blevet anmodet om at søge læge, såfremt de skulle udvise tegn på symptomer,« forklarer Louise Münter, der er chef for TDC Groups kommunikation, til B.T.

Over for B.T. slår Louise Münter fast, at ingen fra TDC Group er smittede med coronavirus.

Hun fortæller videre, at virksomheden er i kontakt med de danske sundhedsmyndigheder om den givne sag. Ligesom de har informeret deres medarbejdere om sagen. De ti medarbejdere opfordrer man desuden til at søge læge, hvis de skulle få det skidt.