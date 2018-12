»Jeg løb ud og fandt Alex i fosterstilling på gaden.«

En fredag aften i juli blev 78-årige Alex Kristensen skubbet ud af en taxi på vej hjem fra værtshuset Destilleriet i Husum.

»Taxichaufføren ville ikke have Alex med. Han mente, at Alex var for fuld, selvom jeg fortalte ham, at det var han ikke,« forklarer Allan Oldenburg, der stod bag baren den aften.

Allan Oldenburg fortæller, at Alex Kristensen plejede at komme et par gange om ugen, næsten altid om fredagen - og den 7. juli var ingen undtagelse.

Alex Kristensen havde fået tre øl.

»Han var slet ikke fuld, men man kunne mærke på ham, at hans demens var værre end normalt den dag,« siger Allan Oldenburg.

Den seneste måned havde Alex Kristensen haft svært ved at huske sin kode til sit dankort, glemt at barbere sig, som han ellers gik meget op i, og tøjet sad ikke altid, som det skulle. Men han læste stadig avis og fandt selv vej fra plejehjemmet til Destilleriet eller ned i supermarkedet.

Den pågældende fredag havde han virket meget forvirret, og da taxichaufføren kom, kunne han ikke huske sin adresse.

Heldigvis fik nogle af de andre kunder på værtshuset googlet sig frem til det plejehjem, hvor Alex Kristensen boede, og chaufføren kørte modvilligt af sted med den ældre mand.

»Jeg får sat ham ind på forsædet af taxien og spændt hans sikkerhedssele, skrevet adressen ind på chaufførens gps, og så ser jeg dem køre væk,« fortæller Allan Oldenburg.

Alt var godt. Eller var det?

Efter kun 10 minutter kommer en kvindelig gæst løbende ind på værtshuset.

»Alex ligger ude på vejen. Der er noget helt galt,« råbte hun.

Allan Oldenburg løber ud og rundt om hjørnet sammen med kvinden. Der ligger Alex Kristensen i fosterstilling.

»Han fortæller os, at han har meget ondt, og jeg kan mærke, at han er iskold. Det var en kold aften,« siger han, da B.T. besøger ham på Destilleriet et halvt år efter episoden.

Mens kvinden ringer efter en ambulance, løber Allan Oldenburg ind igen for at finde Alex Kristensens datters telefonnummer.

Dorte tager telefonen ved første opkald og haster af sted mod værtshuset fra sin bopæl på Amager. Med sig i bilen har hun sin 18-årige søn.

Da de ankommer, ligger Dortes far fortsat på den kolde asfalt. Han kan ikke komme op at stå.

Allan Oldenburg og gæsterne på Destilleriet har lagt alle de jakker og tæpper, de kunne finde, over Alex Kristensen.

»Han har ondt. Så snart vi rører ved ham, råber han 'av!' og siger, at han gerne vil op at stå. Når vi forsøger at hjælpe ham til det, råber han igen, at han har ondt,« fortæller Dorte Kristensen til B.T.

Dortes far kommer med en ambulance og bliver scannet på hospitalet. Han har brækket hoften.

En måneds tid efter dør Alex Kristensen. 78 år gammel.

Han kom aldrig op af sengen efter bruddet. Til sidst stoppede han med at spise og drikke.

Hvad der præcis skete forud for episoden af den ældre mand, ved vi ikke.

Alex Kristensens demens betød, at han ikke selv huskede episoden. Han troede, han var faldet på vej ud fra det plejehjem, hvor han boede.

Læs hele mailsvaret fra TAXA 4x35 her Hej Dorte Vi har modtaget din reklamation vedrørende din fars Taxa tur den lørdag den 07.juli 2018 og vi beklager meget den oplevelse din far fik. Vi kan godt forstå at du ønsker at gå videre med denne sag, og vi vil meget gerne yde den hjælp vi kan, men uheldigvis har Destilleriet bestilt to vogne inden for 10 minutter, og tidspunktet ligger nogle minutter før det tidspunkt du opgiver til et par minutter efter. Da du skriver at sagen både bliver behandlet af jeres forsikringsselskab samt af politiet så skal vi være helt sikre på hvilken en vogn der har været fremme, så den forkerte chauffør ikke bliver anklaget uberettiget. Hvis du kan fremsende en eller anden form for yderlig dokumentation på hvilken Taxa der havde din far inde på bagsædet, det kunne være et registrerings nummer, Taxa bevillings nummer. Det kan være at bartenderen som jo fulgte din Far ud i vognen kan huske et eller andet om vognen eller chaufføren, og så vil vi meget have den oplysning så vi kan videresende nogle oplysninger til dig. Hvis du politi anmelder episoden og politiet dukker op, så for de adgang til alle de kørsler og vogne der har været i nærheden og så er det dem der står for efterforskningen. Som du selv skriver er der ikke rigtig nogen der præcist ved hvad der er sket, men som firma vil vi gerne undskylde for den behandling din far har været udsat for, og den chauffør der har været fremme skulle helt bestemt have blevet på adressen til bartenderen var vendt tilbage. Vi håber det lykkedes at fremskaffe nogle flere oplysninger, så vi kan finde den rette vogn.

»Vi har det jo sådan, at uanset hvad, så er han blevet efterladt. Det er ikke okay,« siger Dorte Kristensen, der to dage efter episoden sendte en klage til TAXA 4x35.

I TAXA 4x35's svar på Dorte Kristensens klage skriver de, at der den pågældende dag blev bestilt to taxier i det tidsrum, hvor Alex Kristensen kom til skade. Derfor mener taxiselskabet ikke, at det har mulighed for at sige, hvilken af de to taxichauffører der var involveret i episoden. Og det til trods for at der er videoovervågning i alle taxier. Overvågningen skal være tilsluttet under hele chaufførens vagt.

Der står også i taxiselskabets svar til Dorte Kristensen:

'Som du selv skriver, er der ikke rigtig nogen, der præcist ved, hvad der er sket, men som firma vil vi gerne undskylde for den behandling, din far har været udsat for.'

Læs en forkortet version af Dorte Kristensens klage her Fredag aften den 6.7. besøger min far, Alex Kristensen, bodegaen Destilleriet, Frederikssundsvej 326, Husum. Min far, der er 78 år, lettere dement og ikke 100 % mobil (men dog rørig nok til at kunne gå fra sin bopæl i Bystævneparken til Destilleret uden stok eller rollator et par gange om ugen - en tur på ca. 1 1/2 km. ) får iflg. bartenderen serveret 3 øl, mens han læser sin avis. Omkring midnat tilkalder bartenderen efter aftale med min far en taxi, som skal køre ham hjem. Min far er beruset, men bestemt ikke dinglende fuld. Til gengæld er hans demens umiddelbart værre end normalt og flere gæster har bemærket, at han fremstår noget usammenhængende og konfus. Da taxien ankommer hjælper bartenderen min far ud i taxien. Min far er uklar ift. sin adresse og bartenderen forsøger bl.a. via vognens gps at hjælpe med at finde den korrekte destination. Chaufføren vurderer imidlertid at min far er for beruset til at han vil have ham med. (...) Tilbage på Frederikssundsvej konstaterer han imidlertid at taxien er kørt. Bartenderen antager at min far er kommet i tanke om adressen og at chaufføren derfor har kørt min far hjem alligevel. Kort tid efter kommer en forbipasserende ind på bodegaen og spørger, om det er en af deres kunder, der ligger på Ærtebjergvej - lige rundt om hjørnet ca 25 meter væk - og råber på hjælp. Bartenderen og et par bodegagæster konstaterer så, at der er tale om min far, der ligger på fortovet uden at kunne rejse sig og med smerter i ben og ryg. (...) Kl. 3 lørdag morgen får han på Bispebjerg hospital konstateret at højre hofte er brækket + nogle skrammer bl.a. på armene. Det er pt usikkert om han igen kommer til at gå. (...) Til brug for forsikrings- og politianmeldelse vil jeg gerne - have oplyst navn og nummer på den chauffør, der blev tilkaldt til destilleriet lige efter midnat natten mellem fredag og lørdag. - Have en redegørelse fra chaufføren for forløbet, særligt den tid der går fra bartenderen forlader taxien på Frederikssundsvej kl. ca 20 minutter over midnat med min far siddende i vognen og til taxien forlader Frederikssundsvej/Ærtebjergvej og min far ligger hjælpeløs og tilskadekommen 25 meter væk med fødderne ud over kantstenen og kroppen på fortovet, vinkelret på kørebanen. - På hvilket grundlag traf chaufføren beslutning om at min far var for beruset til at han ville have ham med, selvom bartenderen bekræftede at min far kun havde fået serveret 3 øl ? - Hvor og hvordan forlod min far taxien ? - Hvad fik chaufføren til at køre fra stedet trods en anmodning fra bartenderen om at vente nogle minutter ? - Hvilke overvejelser havde chaufføren ift. at efterlade min far alene - uanset hvor det var og i hvilken fysisk tilstand - op ad en stærkt befærdet vej, når flere andre af de tilstedeværende oplevede, at min far virkede konfus og med behov for hjælp ? Jeg imødeser jeres snarlige svar. Dorte Kristensen ender med ikke at politianmelde episoden.

Da B.T. spørger Dorte Kristensen, hvad hun synes om taxiselskabets svar, svarer hun:

»Et eller andet sted, der har jeg det sådan, at det nok var den letteste måde at lukke munden på mig.«

B.T. har talt med TAXA 4x35 om, hvorfor det ikke er muligt at finde den pågældende chauffør, og hvordan de har handlet efter episoden en fredag i juli.

