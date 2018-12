Dantaxi står fast. Efter konkurrenterne 4x27 og 4x35 lørdag trak deres dyre nytårstakster tilbage, melder Dantaxi nu ud, at selskabet ikke har tænkt sig at røre ved sine egen priser.

Det gav i den grad bagslag, da taxiselskaberne valgte at udnytte den nye taxilov til at sætte prisen op i helligdagene i hovedstadsområdet.

Pludselig kostede det for eksempel 135 kroner alene at sætte sig ind i en vogn hos selskabet Taxi 4x27, og hen over julen har priserne derfor været til stor debat og givet utilfredse kunder og arbejdsløse chauffører.

Først erkendte Taxi 4x27, at de havde fejlvurderet situationen, og meldte lørdag ud, at de ville give kunderne 50 pct. rabat hen over nytåret.

Derefter meldte selskabet Taxa 4x35 ud, at også de havde taget kritikken til efterretning og valgte at skrotte deres forhøjede nytårstakster.

Så var spørgsmålet, hvordan konkurrenten Dantaxi ville reagere.

B.T. forsøgte søndag morgen at få et svar, men først et godt stykke over middagstid meldte direktør Carsten Aastrup ud, at Dantaxi ikke ville ændre sine priser.

'I Dantaxi 4x48 valgte vi allerede i efteråret en prisstrategi indeholdende en moderat justering af taksterne og kun gældende de mest travle timer omkring jul og nytår. Vi havde et ønske om at sikre bedst mulige forhold for forbrugerne ved at have et maksimalt antal taxier på gaden i helligdagene til en pris, der var til at betale,' skriver han i en pressemeddelelse.

Taxi-priserne nytårsaften: Så meget koster de tre selskaber at køre med, hvis du prajer en taxi (ikke storvogn) på gaden de to nytårsdage i København. Taxa 4x35: Starttakst: 50 kroner

Kilometertakst: 13 kroner pr. kilometer

Minutpris: 5,5 kroner pr. minut Taxi 4x27: Starttakst: 135 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut



Når turen er slut, vil chaufføren trække 50 pct. fra i rabat. Dantaxi 4x48: Starttakst: 49 kroner

Kilometertakst: 20 kroner pr. kilometer

​Minutpris: 8,33 kroner pr. minut

Hos Dantaxi mener de, at de i forvejen havde lagt sig på et lavt prisniveau i forhold til konkurrenterne.

'Vi har gennemsigtighed på vores takster og ønsker ikke store udsving i priserne med usikkerhed hos kunderne til følge. Taksterne i Storkøbenhavn er herefter kommet ned på niveau. De meget voldsomme prisudsving og store forskelle mellem selskaberne, hvor forbrugerne blev taget som gidsler, gav kun badwill, dårlig PR og usikkerhed om seriøsiteten i taxibranchen.'

Er du så heldig at få en taxi nytårsaften, slipper du altså for de opskruede priser.

Du kan se prisoversigten i faktaboksen til venstre.