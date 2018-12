Vidste du, at alle taxiselskaber har et adfærdskodeks, som deres chauffører skal overholde?

4x27 Amager-Øbro Taxi og Taxa 4x35 har ladet B.T. tage et kig på, hvordan deres kodeks ser ud.

For eksempel må taxichaufføren ikke føre private samtaler i bilen, ryge i bilen og skal holde sig selv og bilen ren.

»Alle servicevirksomhedder uden undtagelse forsøger jo at klæde deres medarbejder bedst muligt på. Taxichauffører er jo kendt for at udøve en dårlig service, og det vil vi gerne ændre på. Det er vigtigt for os,« siger Palle Christensen, der er bestyrelsesformand i TAXA 4x35.

Thomas Petersen, der er administrerende direktør i 4x27 Amager-Øbro Taxi, stemmer i. Og de samtidig begge enige i, at det, som i andre serviceerhverv, er de få dårlige chauffører, der maler et billede af hele branchen.

I en YouGov-undersøgelse lavet i november har tæt på halvdelen af mere end 1.000 adspurgte danskere svaret, at de har kørt i taxi de seneste 12 måneder. 29 procent af dem har oplevet, at chaufføren fører private telefonsamtaler under turen.

Det er noget, Palle Christensen kan genkende.

»Ja, det er også noget, vi ser på vores ratings,« siger han og henviser til taxiselskabets app, hvor man kan vurdere selskabets chauffører.

Adfærdskodeks fra to taxiselskaber i Danmark. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Adfærdskodeks fra to taxiselskaber i Danmark. Foto: Amanda Mortensen

Tallene fra undersøgelsen YouGov har lavet for B.T. viser, at 23 procent har oplevet, at der lugtede af tobaksrøg i taxien, mens kun seks procent har oplevet, at chaufføren røg, mens de sad i bilen.

Det undrer ikke Thomas Petersen fra 4x27 Amager-Øbro Taxi, da det er et problem, der går igen hos dem. Derfor er konsekvenserne ved sådan en overtrædelse også særlig hård.

»Hvis vi får en klage over, at der er røg i bilen, så får chaufføren ikke lov til at køre til hoteller og holde i lufthavnen, før man har tjekket bilen og eventuelt renset den,« siger han.

Holdepladserne ved lufthavnen og hotellerne er nemlig forbeholdt chauffører, der overholder alle retningslinjerne i adfærdskodekset.

Adfærdskodeks i punkter B.T. har fået fingrene i to adfærdskodeks fra 4x27 Amager-Øbro Taxi og Taxa 4x35, som er noget alle nyansatte chauffører får af det taxiselskab, de ansættes i. Vi har samlet en række af de retningslinjer, der går igen. Taxichaufføren må ikke ryge i taxien.

Taxichaufføren må ikke føre private samtaler i bilen.

Taxichaufføren skal være klædt i selskabets uniform og holde sig selv og bilen ren.

Taxichaufføren skal altid tage den hurtigste og billigste rute.

Taxichaufføren skal altid hjælpe kunden, hvis han/hun har bagage med.

Taxichaufføren må under ingen omstændigheder gøre seksuelle tilnærmelser, også selvom passageren selv opfordrer til det.

Taxichaufføren må ikke opfordre til samtaler af religiøs eller politisk karakter, eller give udtryk for racistiske og fordømmende holdninger.

Men igen, så medgiver både Palle Christensen og Thomas Petersen, at der findes dårlige taxichauffører - også nogen, der ikke bliver opdaget. Derfor er de afhængige af deres kunder.

De vil til hver en tid opfordre alle til at rate deres chauffør. Det er den eneste måde, de kan opnå et tilfredsstillende serviceniveau.

»Jo flere ratings vi får, jo bedre service kan vi udøve. Gå ind og rate, også hvis du har haft en god oplevelse,« siger Palle Christensen og fortsætter:

»Det er guld værd for os, når kunderne har en holdning til serviceniveauet.«

Thomas Petersen, der er administrerende direktør i 4x27 Amager-Øbro Taxi. Foto: 4x27 Amager-Øbro Taxi Vis mere Thomas Petersen, der er administrerende direktør i 4x27 Amager-Øbro Taxi. Foto: 4x27 Amager-Øbro Taxi

I de fleste tilfælde vil man tage chaufføren ind til en samtale, hvis der kommer en klage ind, forklarer Palle Christensen.

»Vi tager fat i chaufføren og siger ‘hvad fanden bilder du dig ind,’ men der skal jo mere end en klage til, før man begynder at udelukke chaufføren.«

Og igen er Thomas Petersen enig.

»Hvis man har haft en dårlig oplevelse, så kræver det, at vi får det at vide, før vi kan handle på det. En taxichauffør, der ikke yder en god service, men aldrig får klager, opdager vi formentlig ikke,« siger han.

Har du haft en ubehagelig taxitur eller oplevet, at en taxichauffør ikke levede op til dine forventninger, så må du meget gerne sende mig et tip på ammo@bt.dk eller på telefonnummer 28343635