Pia Davidsen fra Aarhus havde glædet sig til at køre taxi juleaften samt juledag, men vagterne, der skulle være fyldt med juleglade kunder, endte i stedet med tomme sæder og en vogn i tomgang.

»Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Der var næsten ingen kunder. Der gik flere timer, hvor jeg bare sad og ventede i bilen. Det gjorde mig sindssyg frustreret og ked af det,« siger 38-årige Pia Davidsen.

Som chauffør hos Aarhus Taxa har Pia Davidsen fire år i træk kørt taxi i julen for at tjene lidt ekstra penge i den indbringende årstid. Derfor blev hun også mere og mere frustreret, som kunderne udeblev denne julenat.

»Jeg tjente 83 kroner i timen før skat på en 12 timers vagt juleaften. Det gjorde virkelig ondt, for jeg ville da hellere have været hjemme og holde jul med min familie, hvis jeg vidste, at der ville være så få kunder.«

Pia Davidsen, inden hun tog på vagt juleaften. Indtægten for juleperioden i år har været så skuffende, at hun nu overvejer, om hun vil fortsætte som taxichauffør. Foto: Privat Vis mere Pia Davidsen, inden hun tog på vagt juleaften. Indtægten for juleperioden i år har været så skuffende, at hun nu overvejer, om hun vil fortsætte som taxichauffør. Foto: Privat

Hverken Pia Davidsen eller hendes kollegaer kunne forstå, hvor kunderne blev af. I løbet af aftenen ringede de til hinanden og talte om, hvor skuffende antallet af ture var.

»Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der var galt, så jeg gik hjem og tjekkede papirerne fra sidste år. Der havde jeg 36 ture juleaften. I år var tallet kun 15.«

I håbet om, at den skuffende aften var et enkeltstående tilfælde, satte Pia Davidsen sig endnu en gang i bilen juledag, men også her blev hun grimt overrasket:

»Der var næsten lige så få kunder. Til sidst kunne jeg slet ikke mere. Det var så frustrerende. Jeg plejer at tjene mere på selv den sløveste søndag.«

Pia Davidsens jul i taxaen Pia Davidsen har været taxichauffør hos Aarhus Taxa siden august 2015. De seneste fire år i træk har hun kørt taxi juleaften og i juledagene, hvor hun plejer at have en gennemsnitlig timeløn på over 200 kroner. Men i år fik hun bare 83 kroner i timen før skat juleaften - juledag var timelønnen 89 kroner. Antallet af kunder i juledagene, fortæller hun, var halveret i forhold til sidste år. Pia Davidsen er overbevidst om, at kundeflygten skyldes, at nogle taxiselskaber har hævet priserne i højtiden, selvom Aarhus Taxa ikke er et af de pågældende selskaber. Kilde: Pia Davidsen

Tidligere på året afslørede B.T., hvordan flere taxiselskaber ville hæve priserne i perioden den 24.-26. december, 31. december og 1. januar.

Hos Aarhus Taxa, hvor Pia Davidsen arbejder, er prisen ikke blevet ændret, men hun er overbevist om, at det drastiske fald i kunder skyldes konkurrenternes prisstigning.

»Folk har ringet ind til os og spurgt, om vi har hævet priserne, og når vi siger nej, så vil de gerne bestille en taxi. Mange er bare sindssyg bange for at betale mere.«

Grunden til, at blandt andre 4x27 og Dantaxi har hævet priserne i højtiden, skyldes den nye taxilov, der giver taxiselskaberne mulighed for at fastsætte særlige priser på bestemte dage.

Så dyrt er det at køre i Taxi til jul og nytår Dantaxi 4x48, Taxa 4x35 og Taxi 4x27 er de tre største taxaselskaber i Danmark, og de har alle valgt at tage imod den nye taxalovs mulighed for at sætte priserne op på såkaldte 'særdage'. Så meget koster de tre selskaber at køre med, hvis du prajer en taxi (ikke storvogn) på gaden mellem 24-26. december eller de to nytårsdage. Under hvert taxiselskab er prisen sammenlignet med selskabets normale pris under helligdage. Taxa 4x35: Normalpris helligdage: Starttakst: 50 kroner

Kilometertakst: 13 kroner pr. kilometer

Minutpris: 5,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 85 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Taxi 4x27: Normalpris helligdage: Starttakst: 3 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 7,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 135 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Dantaxi 4x48: Normalpris helligdage: Starttakst: 39 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 3,35 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 49 kroner

Kilometertakst: 20 kroner pr. kilometer

​Minutpris: 8,33 kroner pr. minut

For at indhente den tabte indtægt arbejdede Pia Davidsen også 2. juledag, men hun må nu sande, at månedslønnen ikke står til at redde:

»Jeg har mistet 8-10.000 kroner på de her tre dage. Frafaldet af kunder har personligt ramt mig meget hårdt. Vi plejede at køre dækkene tynde i juleperioden.«

Selvom Pia Davidsen stadig har planer om at arbejde nytårsaften, glæder hun sig ikke længere til højtiden:

»Jeg elsker at være taxichauffør, men lige nu har jeg mistet lysten til at køre. Jeg føler mig ødelagt. Hvis det her er fremtiden i taxibranchen, så må jeg finde noget andet at lave.«