Brian Krøyer kiggede ned på sin chaufførs førerkort og så op på chaufføren. Der var noget galt.

Chaufføren på billedet lignede slet ikke ham, han sad ved siden af. Hverken hudfarven eller kropsbygningen var den samme.

»Jeg blev utryg. Det gør man, når en virksomhed har folk siddende bag rattet, der ikke skal sidde der,« siger han, da B.T. taler med ham, og forklarer, at han på grund af tidspres kørte med ham alligevel.

Faktisk har en stor del af de danske taxikunder følt sig utrygge under en taxitur det seneste år.

Brian Krøyer arbejder i DSB, som har en aftale med Dantaxi, så deres chauffører kan tage en taxi på arbejde. Foto: Bax Lindhardt

En undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T. i november, viser, at tæt på en femtedel af de adspurgte har følt sig utrygge.

Men lad os gå tilbage til Brian Krøyer og begynde ved begyndelsen.

Han har netop sat sig ind i taxien, der holdt på taxiholdepladsen ved Hovedbanegården i København. Han skal på arbejde.

»Jeg skal til Svanemøllen,« siger han til chaufføren.

Chaufføren kigger på ham og beder ham gentage det på engelsk.

»Jeg tænkte: 'Hov, skal man ikke kunne dansk for at bestå taxiprøven?'«

Men han tænker ikke videre over det og forklarer chaufføren på engelsk, hvor han skal hen.

De kører ikke den rigtige vej, men Brian Krøyer ved, at taxichauffører ofte har fået en melding om trafik og vejarbejde, så de kan vælge den hurtigste rute.

Foto: Bax Lindhardt

Pludselig ender de på en blind vej i den forkerte ende af byen.

»Hov, vi er jo helt forkert på den, vi skal jo en anden vej,« siger Brian Krøyer og må guide chaufføren.

Da de når frem, kan chaufføren ikke stoppe taxameteret.

Brian Krøyer synes ikke, det ser ud, som om han ved, hvordan man betjener det.

Brian Krøyer er nu 20 minutter forsinket, men han vælger alligevel at blive siddende nogle minutter, mens tallet bliver højere på taxameteret.

»Til sidst er jeg så forsinket, at jeg er nødt til at gå uden at betale,« fortæller han.

Brian Krøyer haster mod det tog, han skal være fører i, mens chaufføren sidder tilbage og fumler videre med taxameteret.

Brian Krøyer har anmeldt episoden til DSB, da det er dem, der betaler taxien, og derfor dem, der skal gå til taxiselskabet, hvis der skulle opstå problemer med en chauffør.

Derfor har det heller ikke været muligt for Dantaxi, som Brian Krøyer kørte med, at forholde sig til den konkrete sag. Men B.T. har alligevel givet dem et kald til en samtale om, hvad man gør, når man får den slags sager.

Læs hele YouGov-undersøgelsen her 46 procent af de 1.011 adspurgte har kørt i taxi det seneste år. 29 procent har oplevet, at taxichaufføren har ført private telefonsamtaler under kørsel. 19 procent har oplevet, at taxichaufføren ikke har hjulpet dem med bagage. 25 procent har oplevet, at taxichaufføren har kørt en længere rute end nødvendigt. 6 procent har oplevet, at taxichaufføren har røget under kørsel. 23 procent har oplevet, at der lugtede af tobaksrøg i taxien. 21 procent har oplevet, at taxichaufføren har været sjusket klædt. 13 procent har oplevet, at taxichaufføren har talt grimt eller upassende til dem. 17 procent har følt sig utrygge under en taxitur. 6 procent har oplevet, at taxichaufføren opførte sig truende.

»Det er sjældent, vi har hørt om det her problem, men bliver vi bekendt med det, så vil vi foretage en intern undersøgelse af sagen,« fortæller kommunikationschef Rasmus Krochin.

Men hvad undersøger man i den interne undersøgelse?

»Hvis der var direkte tale om misbrug af et førerkort, så ville man undersøge det med inddragelse af vognmand og chauffør.«

Men du kan ikke svare på, hvad man konkret vil gøre i undersøgelsen?

Arktivfoto Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Du spørger mig lidt hypotetisk. Vi kender ikke til mange af den slags sager, så jeg kan ikke svare på, hvad vi konkret ville gøre.«

Okay, så I mangler erfaring for at kunne svare på, hvad man gør med sager, hvor en chauffør udgiver sig for at være en anden?

»Ja, det kan man godt sige. Det er selvfølgelig i vores og kundernes interesse, at man ved, hvem man kører med.«

Så det er ikke noget, I oplever?

»Det er ikke noget, vi er bekendt med, sker på daglig basis,« afslutter han.

