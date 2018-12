Taxi 4x27 og Taxa 4x35 har lyttet til de mange utilfredse kunder i juledagene og dropper høje taxapriser.

To taxaselskaber tager nu konsekvensen af de mange utilfredse kunder, der har klaget over de ekstra høje priser i taxaerne i julen.

Både Taxi 4x27 og Taxa 4x35 vælger at droppe de forhøjede priser nytårsaften.

- Vi må konstatere, at kunderne simpelthen ikke vil betale de priser, vi er gået ud med for juledagene og nytåret, siger administrerende direktør i Taxi 4x27 Thomas Petersen i en pressemeddelelse.

Selskabet vil ikke gå tilbage til de normale takster, men giver i stedet kunderne 50 procent rabat på det beløb, taxameteret viser, når turen er slut.

Det er den nye taxalov, der har givet taxaselskaberne mulighed for at skrue op for priserne i helligdagene.

Det havde flere selskaber benyttet sig af, og dermed kostede det i juledagene op mod 135 kroner i startgebyr at sætte sig ind i en taxa. Normalt koster det omkring 50 kroner. Også taksterne per kørte kilometer var forhøjet.

Det har fået en masse vrede kunder til tasterne, og taxaselskaberne er blevet overdynget med kritik.

- Vi har læst, lyttet og taget kritikken om de høje julepriser til os. Nu dropper vi nytårstaksten og kører på normal weekend/helligdagstakst den 31. december og 1. januar, skriver Taxa 4x35 på Facebook.

