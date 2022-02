Tirsdag formiddag bliver taxachauffør Ivan Naurholm kaldt ud på en opgave.

Her skal han hente en mor og hendes søn på en folkeskole. Men da de træder ind i taxaen, er det tydeligt for Ivan Naurholm at se, at drengen er sløj.

Derfor beder han pænt moren tage et mundbind på.

Men opfordringen bliver ikke modtaget som forventet. I stedet lyder svaret, at hun ikke bryder sig om »de der mundbind«.

Sådan lød beskeden små 20 minutter efter den køretur, der fik Ivan Naurholm til tasterne.

Små 20 minutter efter, at køreturen er overstået, tikker en besked ind fra taxacentralen: Både mor og søn er testet positiv for corona.

Og det får Ivan Naurholm til tasterne, hvor han på Facebook vælger at dele sin oplevelse.

»Vi kører hele dagen med fremmede folk, der sidder lige op i nakken af os,« siger Ivan Naurholm til B.T.:

»Det er rigtigt, at der ikke længere er restriktioner, der siger, at man skal have mundbind på i taxaen. Men det er ikke ulovligt at gå med mundbind – og det er ikke ulovligt at tænke på andre.«

For selvom passagerer pr. 1 februar 2022 ikke længere skal bære mundbind i taxaen, kan man godt – særligt hvis man er sløj – tage det hensyn, mener han.

»Det samme gælder jo buschaufførerne. Vi ved jo, at der er flere, der ikke har mulighed for at komme til og fra test uden at ty til offentlig transport – eller taxa,« siger han og fortsætter:

»Og med de høje smittetal, der er i øjeblikket, så vil vi rent statistisk køre rundt med smittede hver eneste dag.«

Ivan Naurholm er fuldt vaccineret og har ikke selv – hvad han ved af – været smittet med coronavirus. Derfor er han også opmærksom på at passe på sig selv og så vidt muligt skærme sig fra virusset.

Men det er ikke kun for sin egen sikkerhedsskyld, at han nu råber op.

»Jeg ved jo ikke, hvem jeg får ind i bilen lige efter sådan en episode. Vi har en kontrakt med hospitalerne, så vi kører ofte med personer i risikogruppen. Og så kan jeg jo risikere at skulle køre en, der ikke kan tåle at blive smittet.«

Derfor er appellen klar.

»Lad os tænke på hinanden. Tænk på dem, du møder på din vej – det kunne for eksempel være din taxachauffør.«