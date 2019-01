Problemerne med landets taxachauffører, som B.T. har sat fokus på, viser sig nu også at ramme danske handicappede børn.

Da Susannes autismeramte søn Ulrik skulle i 7. klasse på en skole i Gentofte, blev det begyndelsen på over et års mareridt for både den bekymrede mor og den handicappede 13-årige dreng, der er dybt afhængig af, at dagligdagens rutiner forbliver de samme, som de plejer at være.

Desuden har han et stort behov for ro og fravær af dramatik i dagligdagens rutiner. Derfor kan han heller ikke tage bussen i skole, da morgentrafikken er præget af larm og uro.

Men larm, uro og mere til var, hvad Ulrik fik, da han fik bevilget transport til sin skole af Københavns Kommune. Kommunen havde en kontrakt for handicapkørsel med Taxa 4*35. Susanne fik at vide, at chaufførerne var uddannede til at håndtere børn med autisme.

Susanne er mor til en autistisk dreng, som havde adskillige ubehagelige oplevelser med taxaer, der skulle køre ham til og fra skole. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Susanne er mor til en autistisk dreng, som havde adskillige ubehagelige oplevelser med taxaer, der skulle køre ham til og fra skole. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun og hendes ægtefælle oplevede i stedet en bred vifte af problemer med taxachaufførerne.

»Der var nogle chauffører, som sagde til vores søn, at autisme slet ikke fandtes. Det var bare noget, som han bildte sig ind, og han skulle bare tage sig sammen,« siger Susanne, der ikke ønsker sit efternavn i avisen af hensyn til sin søn.

Susanne oplevede også to gange, at chaufføren slet ikke kørte Ulrik til eller fra skole direkte. I stedet kørte chaufføren private ærinder med den angste dreng bagi.

»En enkelt gang oplevede vi, at han var 45 minutter forsinket i forhold til, hvornår Ulrik plejede at komme hjem. Jeg ringede til skolen, som forklarede at han var kørt til sædvanlig tid med chaufføren,« siger Susanne og fortsætter:

Der var nogle chauffører, som sagde til vores søn, at autisme slet ikke fandtes. Det var bare noget, som han bildte sig ind Susanne, mor til autistisk dreng

»Jeg troede, der var sket et trafikuheld. Jeg blev meget bange, da aftalen jo er, at de kører direkte,« forklarer Susanne, som åndede lettet op, da drengen så pludselig kom hjem. Angiveligt havde han været en tur ude i nordvestkvarteret, selvom ruten burde være mellem Østerbro og Gentofte.

Aftalen med kommunen var, at taxaen skulle hente Ulrik alle hverdage kl. 08.30. Men de tider skulle tages med et gran salt, erfarede Susanne.

»De kunnne være op til 45 minutter forsinket. Her skal man tænke på, at det, der opleves af os andre som noget, der bare er irriterende, rammer meget hårdere, hvis man har autisme,« siger Susanne.

»Ulrik blev meget oprevet. Han kunne begynde at slå sig selv og kaste med tingene, når de faste rutiner skred. Nogle gange måtte vi opgive at sende ham i skole, fordi det var tydeligt, at han ikke kunne komme afsted,« siger hun.

Susanne er mor til en autistisk dreng, som havde adskillige ubehagelige oplevelser med taxaer, der skulle køre ham til og fra skole. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Susanne er mor til en autistisk dreng, som havde adskillige ubehagelige oplevelser med taxaer, der skulle køre ham til og fra skole. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Han beskriver det selv, som om at han 'går i stykker inden i'. Det kan jo være svært for andre, som ikke er handicappede, at forstå, men det er sådan, at autister kan opleve det. Det er jo derfor, at det var så vigtigt, at chaufførerne vidste, at Ulrik - såvel som andre autister - netop skal have ro, og at der er helt faste rutiner,« siger Susanne.

Men i stedet for ro oplevede Ulrik også meget ofte, at der blev spillet højlydt arabisk musik.

»Det er også meget stressende og spolerer jo helt formålet med, at der skulle være tale om en stille og rolig tur,« siger Susanne.

»Hvis det var regnvejr, så kom taxaen næsten aldrig. Som regel kunne vi se ud af vinduet, og hvis det regnede, så vidste vi, at Ulrik nok ikke kom i skole,« siger Susanne.

Vi hører om at tiderne bliver ikke overholdt, chaufførerne kan ikke håndtere børnene og så videre. Det er desværrre et problem, som vi genkender Heidi Thamestrup, landsformand i Landsforeningen Autisme

Hvordan hænger det sammen?

»Vi fandt ud af, at hvis det regnede, så havde chaufførerne nemt ved at få ture direkte fra gaden. Så var det jo nemmere lige at samle en kunde op fra gaden, der strakte armen ud, fremfor at køre ud til os,« siger Susanne.

Susanne og hendes mand klagede til både kommunen og Taxa 4*35, men problemerne fortsatte. Til sidst anskaffede parret selv en bil, og Susannes mand tog kørekort, så de selv kunne køre deres dreng i skole. Det gør de fortsat.

I dag er Ulrik 17 år gammel og går på gymnasiet. Selvom familiens dårlige oplevelser ligger tre år tilbage i tiden, forklarer Heidi Thamestrup, landsformand for Landsforeningen Autisme, at foreningen fortsat oplever store problemer med netop taxakørslen med autistiske børn over hele landet.

Susanne er mor til en autistisk dreng, som havde adskillige ubehagelige oplevelser med taxaer, der skulle køre ham til og fra skole. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Susanne er mor til en autistisk dreng, som havde adskillige ubehagelige oplevelser med taxaer, der skulle køre ham til og fra skole. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi hører om, at tiderne ikke overholdes, at chaufførerne ikke kan håndtere børnene og så videre. Det er desværrre et problem, som vi genkender,« siger hun.

Hos TAXA 4x35 beklager man dybt Susannes oplevelse.

»Vi beklager episoden og den dårlige oplevelse, som familien havde. Hos TAXA 4x35 har vi stor fokus på tryghed, sikkerhed og faste rammer under den type kørsel. Vi har helt konkrete retningslinjer for, hvordan chauffører, som udfører disse kørsler, skal agere, og TAXA 4x35 giver dem en grundig vejledning,« skriver selskabets bestyrelsesformand, Palle Christensen, til B.T. i en mail.

Han skriver desuden at den nye GDRP-lovgivning forhindrer selskabet i at genfinde Susannes sag, da den ligger nogle år tilbage.