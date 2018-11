Du skal spare på julegaverne, hvis du har tænkt dig at suse rundt i taxa i perioden fra 24.-26. december samt nytårsaften og dag.

Her skruer taxaselskaberne nemlig gevaldigt op for priserne, og det betyder blandt andet, at taxametret står på intet mindre end 135 kroner, hvis du prajer en taxa på gaden i dit pudsede nytårsoutfit.

Alle de tre største danske taxiselskaber - Dantaxi 4x48, Taxa 4x35 og Taxi 4x27 - sætter priserne op i jule- og nytårsdagene, men det er sidstnævnte, der brillerer med en starttakst på 135 kroner.

B.T. har fanget Taxi 4x27's direktør, Thomas Petersen, og spurgt ham om rimeligheden i, at man skal betale over 100 kroner for bare at sætte sig ind i en taxa en af de specielle dage.

Hvorfor har I sat prisen så meget op?

»Det er jo fordi, det er de dage, hvor vi har allermest travlt på hele året. Og der er ikke taxier nok til folk. Man har gennem den nye taxalov sat flere biler på gaderne, og det betyder at taxachaufførerne tjener mindre lige nu. Det skal ikke koste dem, at samfundet ikke vil vente fem minutter længere på en taxa, så derfor sætter vi priserne op.«

Så dyrt er det at køre i Taxi til jul og nytår Dantaxi 4x48, Taxa 4x35 og Taxi 4x27 er de tre største taxaselskaber i Danmark, og de har alle valgt at tage imod den nye taxalovs mulighed for at sætte priserne op på såkaldte 'særdage'. Så meget koster de tre selskaber at køre med, hvis du prajer en taxi (ikke storvogn) på gaden mellem 24-26. december eller de to nytårsdage. Under hvert taxiselskab er prisen sammenlignet med selskabets normale pris under helligdage. Taxa 4x35: Normalpris helligdage: Starttakst: 50 kroner

Kilometertakst: 13 kroner pr. kilometer

Minutpris: 5,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 85 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Taxi 4x27: Normalpris helligdage: Starttakst: 3 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 7,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 135 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Dantaxi 4x48: Normalpris helligdage: Starttakst: 39 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 3,35 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 49 kroner

Kilometertakst: 20 kroner pr. kilometer

​Minutpris: 8,33 kroner pr. minut

Men jeres andre konkurrenter sætter ikke priserne lige så højt?

»De behandler ikke deres vognmænd og chauffører lige så godt som os. Deres chauffører må helt sikkert opleve en indtægtsnedgang.«

Men er det ikke for højt, at taxametret står på 135 kroner, hvis en kunde prajer en af jeres taxaer anden juledag?

»Det må markedet fortælle mig til den tid. Personligt synes jeg, det er en høj pris for at køre taxa. Også højere end det burde være, men det har loven jo sat en stopper for.«

Det kommer til at koste over cirka 200 kroner at køre en tur på to kilometer. Tror du ikke, at I mister kunder på det her?

»Det er svært at sige. Det er klart, at hvis udbud og efterspørgsel går op, så gør vi ikke. Hvis chaufførerne kommer hjem med det samme eller mere i posen, så har det været positivt. Og nu har jeg ikke arbejdet i hotelbranchen, men jeg tvivler på, at I skriver en historie om, at det er dyrere at booke et hotelværelse til jul eller nytår der.«

Føler du da, at taxabranchen bliver udsat for en hetz?

»Der har været en taxabashing, ligesom dengang med Uber, fordi de var åh så gode. Vores priser er jo nogenlunde de samme som Uber på de her særdage. Vi betaler bare skat af det.«

Men hvis der er en bashing blandt i offentligheden, så graver du vil bare jeres grav dybere med de her priser?

»Tja, det er jo ikke AP Møller, der ejer taxabranchen og kan smide en masse penge afsted efter den. Det er chaufførerne, der tjener de penge, som forbrugerne betaler, og de skal jo have løn.«

Mange af vores læsere kommenterer på, at servicen også halter i taxabranchen?

»Branchen har også et ansvar for, at det går galt, men det bliver kun værre. Det bliver nemmere at blive taxachauffør, og selskaberne vil ansætte revl og krat med de nye biler, der skal ud. Derfor tror jeg, det bliver en hård kamp. Det skal også siges, at en gennemsnitskunde for 30-40 år siden opførte sig anderledes. Det er blevet et mere råt marked for chaufførerne. Jeg ved ikke, om man behandler sine medborgere ringere i dag.«

Men alt i alt er det altså politikernes skyld, at I sætter priserne op?

»Jamen, de vil jo gerne have flere vogne på gaden, men det betyder, at andre chauffører tjener mindre. Og de tjente ikke mange penge før.«

Og det går så ud over forbrugerne?

»Ja, i sidste ende er det kun forbrugerne, der kan betale for det her. Vi har ikke nogen forpligtelse til at levere billig taxakørsel. Vi har en forpligtelse til, at vores taxachauffører tjener maksimalt. Den sociale pagt røg med den nye taxalov.«

Hører jeg dig sige, at det her et statement til politikerne?

»Ja! Jeg har sagt fra dag et af, at det er fint, man modererer taxalovgivningen, men sådan en tåbelig liberalisering, som man har lavet, er helt forkert.«