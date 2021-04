Når tatovørerne igen må åbne tirsdag, ser de frem til at få penge i kassen, men også til socialt samvær.

Landets tatovører står tirsdag klar til at tage imod deres kunder med blæk og nåle.

Efter knap fire måneders nedlukning må de sammen med andre liberale erhverv som frisører og kosmetologer genåbne.

Genåbningen er tiltrængt, for tatovørerne er som mange andre erhvervsdrivende pressede på pengepungen, fortæller tatovør Frank Rosenkilde.

Han er formand for brancheorganisationen Dansk Tatovør Laug og indehaver af Bel Air Tattoo på Frederiksberg i København.

- Vi glæder os til at få vores arbejde og vores liv igen. Længere er den ikke. Man kan ikke holde ud at gå og glo hjemme længere.

- Vi er langt over den økonomiske smertegrænse. Nogle har ikke fået hjælp endnu, andre kan ikke få, og vi har da kolleger, som har lukket butikken, fordi de ikke kunne vente længere, forklarer han.

Men udover at få penge i kassen så er der også et socialt aspekt ved arbejdet i tatoveringsbutikken, som Frank Rosenkilde har savnet.

- Det er ligesom at være til frisør, hvor man snakker om alt muligt mellem himmel og jord. Jeg kan have nogle kunder, hvor man sidder sammen det meste af dagen, og så får man vendt og drejet verdenssituationen.

Selv om en del kunder er vant til at vente længe mellem de store tatoveringsprojekter, så kan Frank Rosenkilde alligevel mærke, at mange længes efter en tur under nålen.

- Vi har fyldt vores kalender op et godt stykke tid frem, for vi har mange faste kunder. Jeg har også fået en del forespørgsler fra folk, som ikke normalt bliver tatoveret her.

En forudsætning for at kunne svinge forbi frisøren eller tatovøren er fremvisning af et coronapas.

Det skal vise, om en person er færdigvaccineret, har overstået covid-19-infektion eller er testet negativ for coronavirus.

Frank Rosenkilde håber og tror, at passet hurtigt bliver en normal del af hverdagen.

- I forvejen arbejder vi efter ret sikre regulativer. Vi har brugt mundbind længe, haft ekstra rengøring og mere afskærmning, så med de her tiltag med kviktest og coronapas skal det nok gå.

Også elever i 5.-8. klasse må komme fysisk i skole på halv tid fra tirsdag.

Det samme gælder ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser - for eksempel elever i 1.g og 2.g. Tidligere måtte de komme én dag om ugen til udendørs undervisning.

I en række kommuner eller sogn i kommuner er skoler og fritidsinstitutioner dog lukket på grund af for høj smitte.

/ritzau/