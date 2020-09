Hilton Foods A/S tilbagekalder onsdag eftermiddag et parti tatar og hakkebøffer.

Der er nemlig blevet påvist salmonella i tataren.

For en sikkerheds skyld - grundet risiko for kontaminering - har man valgt at tilbagekalde begge produkter, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Helt specifikt er der tale om Coop tatar – hakket kød under 6% fedt med sidste anvendelsesdato 04.09.2020.

Ligeledes er det Coop hakkebøffer. Dog med sidste anvendelsesdato 07.09.2020

Tataren er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Irma og på Coop.dk/Mad, mens hakkebøfferne sælges i Kvickly, SuperBrugsen, DagliBrugsen og Fakta.

Symptomerne på salmonella er blandt andet diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Fødevarestyrelsen råder alle forbrugere til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt eller kassere dem.