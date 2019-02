32-årige Tascha Svane Andersen var single og mødte en fyr gennem en dating-app. Efter fem dage lod hun ham flytte ind - og det skulle vise sig at blive et halvt års mareridt.

»Jeg tror et eller andet sted, at det var fordi, jeg var bange for ikke at finde en, som kunne lide mig for den, jeg er,« siger Tascha Svane Andersen.

Hun har nemlig altid været bange for at ende alene, så da hun mødte en fyr på dating-appen Badoo, og han viste interesse, var hun mere eller mindre solgt fra start.

Også selvom hun syntes, det var underligt, at han lugtede så kraftigt af alkohol på deres første date. Men han sagde, det bare var fordi, han havde været i byen dagen inden, så hun slog det hen.

Og hun lod sig selv tro på ham.

Fem dage inde i Tascha Svane Andersens nye bekendtskab fortalte fyren hende, at han var blevet smidt på gaden af den kammerat, han boede med.

Tascha Svane Andersen syntes jo, han var rigtig sød, og hun ville gerne lære ham bedre at kende, så uden videre eftertanke lod hun ham flytte ind med det samme.

»Jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage det første og det bedste, fordi tænk nu, hvis jeg ikke fik tilbuddet igen,« siger hun.

Tascha Svane Sørensen Foto: PRIVATFOTO Vis mere Tascha Svane Sørensen Foto: PRIVATFOTO

Hun var allerede blevet ret glad for ham og håbede, det kunne udvikle sig.

Så da han efter en måned spurgte, om hans mor måtte komme på besøg og bo lidt i lejligheden, tænkte Tascha Svane Andersen ikke yderligere over det.

»Inden jeg overhovedet havde set mig om, var hun flyttet ind i min lejlighed, og så tog tingene først til. Af gammel vane lægger jeg madpenge til side i en kuvert. Og selvom jeg ikke konfronterede ham med det, så vidste jeg godt, de gik og tog af dem, for jeg kunne jo se, de forsvandt,« fortæller hun.

Og pengene blev brugt på alkohol og hash. Hverken fyren eller moren havde noget at tage sig til i hverdagen, så de sad dagen lang i Tascha Svane Andersens lejlighed og bællede øl og drak vodka, mens de røg joints.

»Jeg var rigtig træt af, hun flyttede ind, for jeg følte mig en smule misbrugt. De misbrugte min venlighed og det, at jeg var rigtig dårlig til at sige nej,« siger hun.

Og lige så stille begyndte det da også at gå op for den 32-årige pædagogstuderende, hvor langt ude det hele var.

»En aften fik jeg simpelthen nok. Endnu engang var jeg kommet hjem fra arbejde, og lejligheden lignede et væltet lokum, og de var begge to rigtig fulde. Der gik jeg ind og sagde til ham, at hans mor bare skulle ud, og det skulle være nu,« fortæller hun.

Den aften tog han sine ting, lukkede døren bag sig og gik ud i mørket med sin mor. Sikkert ned på et værtshus.

En del af mig håbede lidt, han valgte mig. Men jeg vidste også godt, chancen, for han ville blive, var minimal Tascha Svane Andersen

Han ville ikke forlade hende. Altså moren. Selvom Tascha Svane Andersen håbede, det ville være hende, han ikke ville forlade.

»En del af mig håbede lidt, han valgte mig. Men jeg vidste også godt, chancen for, at han ville blive, var minimal,« siger hun.

Tascha Svane Andersen var stadig blændet af tanken og følelsen af, at der var en, der ville hende.

Men den følgende uge skulle dog vise sig at være lidt af en øjenåbner for hende. Pludselig fandt hun ud af, han havde langt flere lig i lasten.

Det var slet ikke hans kammerat, der havde smidt ham ud på røv og albuer, dengang hun lod ham flytte ind. Det var i stedet hans daværende kæreste, fordi han havde været hende utro.

»Og så fandt jeg ud af, at han havde solgt hash fra min lejlighed. Der begyndte nemlig at komme en masse mennesker, der godt ville købe hash. Jeg tænkte bare, ‘hvad sker der her?’«

Som om det ikke var nok, fandt hun også ud af, at han havde haft sex med sin anden ekskæreste og gjort hende gravid, mens han boede sammen med Tascha Svane Andersen.

Selvom hun først fandt ud af mange ting, efter han var smuttet, vidste hun inderst inde godt fra start, at det var en dødssejler.

Men der var alligevel noget, der holdte hende fra at forlade det giftige forhold.

»Det er jo fordi, jeg har haft en følelse af, jeg ikke har fortjent noget, der var bedre,« siger hun.

En af grundene til, at hun aldrig har følt sig god nok og altid har været bange for at ende alene, fortæller hun, skyldes blandt andet, at hun lider af den kroniske sygdom endometriose, der betyder, hun ikke kan få børn.

»Jeg havde den der med, at lige så snart man fandt nogen, hvor de viste interesse, så hoppede jeg i med begge ben. Det har resulteret i en masse uheldige bekendtskaber,« siger Tascha Svane Andersen.