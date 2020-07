Der er en bunke regninger på vej til en række tankstationer i det jyske.

En fejlblanding med meget høj andel af bioethanol fra tankterminalen på Aarhus Havn blev nemlig 9. og 10. juli fyldt på tankstationer i Aarhus og Vestjylland, hvilket medførte motorfejl i et anseeligt antal biler.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer, som har talt med flere bilister, hvis værkstedsregning er løbet helt op på 6.500 kroner som følge af tankterminalens brøler.

Benzinselskabet Ingo bekræfter over for avisen, at der er blevet påfyldt en forkert blanding til 95-tankene på en række benzinstationer i Aarhus.

Fejlen er sket på tankstationerne på Ravnsøvej, Skanderborgvej, Randersvej og Viborgvej samt på 1-2-3-stationen i Ulfborg og Harboøre.

»Der er leveret en forkert blanding fra Q8-terminalen på oliehavnen i Aarhus,« siger Ingo-salgsdirektør Jesper Hyland om situationen og fortsætter:

»Det er sket til to tankbiler, som har leveret til flere benzinselskaber. Indholdet af ethanol har været langt højere end de 10 procent, det skal være, men vi er ved at finde ud af, hvor højt indholdet er, og hvad der helt præcist er gået galt.«

Han siger endvidere, at Ingo endnu ikke har det fulde overblik over antallet af biler, der har fået motorproblemer efter at have tanket, men han vurderer det til at være under 100 biler.

Ifølger Jesper Hyland vil alle påvirkede kunder få fuld erstatning for de udgifter, de har haft på grund af fejlblandingen.

Kunderne skal ringe til Ingos kundecenter for mere information, er meldingen.