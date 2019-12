Bilister, der har benyttet sig af OK-tankstationen på Jydekrogen 1 i Vallensbæk, bliver fredag opfordret til at tage kontakt til virksomheden.

Ved en fejl blev en mængde diesel hældt på blyfri-95 tanken og ligeledes blev der fyldt blyfri-95 på diesel-tanken.

»Det er meget beklageligt, at vi har lavet en fejlleverance. Der er tale om en menneskelig fejl. Det er vi selvfølgelig kede af,« siger Rasmus Boserup, pressechef i OK, til sn.dk.

OK er i skrivende stund i gang med at kontakte kunder, der har betalt med deres OK-kontokort.

Der er dog 30 tankninger, som ikke er betalt med OKs kontokort. Disse personer bør kontakte koncernen, lyder det fra pressechefen.

De kan ringe til 70 10 20 33, hvis de har oplevet problemer med motoren.

Rasmus Boserup lægger vægt på, at OK påtager sig ansvaret for at udbedre skader på motorer, der kan relateres til fejlen.

Han påpeger desuden, at kunder, som har købt oktan 100, ikke er berørt.