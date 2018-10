»Jeg synes, det er skræmmende, at jeg automatisk har paraderne oppe, hvis der kommer en person med mørk hud ind i butikken.«

Sådan lyder det fra Michael Nielsen, 44 år, der sammen med sin kone driver OK-tanken i den lille stationsby Bording i Ikast-Brande Kommune.

»Sådan burde det jo ikke være. Jeg synes, at jeg reagerer forkert. Jeg går jo i forsvarsposition, lige så snart jeg ser en, der ikke ligner os andre. Det, synes jeg, er pissetræls. Jeg er ikke fremmedfjendsk på nogen måde, men de oplevelser, vi har haft i butikken, og som man har hørt og læst om, har desværre sat sig.«

Tankstationen ligger små seks kilometer fra det tidligere statsfængsel Kærshovedgård, som regeringen i marts 2016 tog i brug som udrejsecenter for i dag 230 udlændinge.

Heraf er 59 udvisningsdømte kriminelle udlændinge, hvoraf nogle er dømt for alvorlig kriminalitet som voldtægt og vold. Dertil kommer 25 udlændinge på tålt ophold, der ligeledes er uønskede i Danmark på grund af alvorlig kriminalitet som drab, samt 146 afviste asylansøgere.

Naboskabet til udrejsecenteret har tæret på Michael Nielsen. Det koster ham både penge, tid og bekymringer, fortæller han.

»Vi har næsten hver uge en (beboer fra Kærshovedgård,red.), der har taget noget. Det kan være øl, vin, slik. mobilopladere, e-cigaretter. Stor set alle slags varegrupper. Når vi opdager det, melder vi det til politiet,« siger han og tilføjer, at det er noget nær umuligt at forudsige, hvem man skal være ekstra på vagt over for.

»Vi har haft en, der kom her ret ofte. Han har altid opført sig pænt og roligt, men så tog vi ham i at have stjålet en e-cigaret til 300 kroner.«

Butikkens svind er fordoblet, siden Kærshovedgård blev udrejsecenter, fortæller Michael Nielsen.

»Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at vi skal hænge på den del, når det beviseligt er personer fra Kærshovedgård, der kommer og tager (varerne, red.). Et eller andet sted synes jeg, at staten burde gå ind og dække,« siger han med henvisning til, at det er regeringen, der har besluttet at placere udrejsecentret ved Bording.

Han tilføjer, at han ikke har en finger at sætte på politiets indsats.

»De tager os alvorligt og gør, hvad de kan. Men jeg synes, vi bruger rigtig meget tid på anmeldelser og samtaler med politiet.«

OK-tanken har i modsætning til byens Fakta-butik været forskånet for voldelige episoder. En enkelt gang har en ung medarbejder aktiveret overfaldsalarmen og tilkaldt politiet.

»Han (en beboer fra Kærshovedgård, red.) stod og overfaldt hende verbalt. Det var meget, meget utrygt,« siger Michael Nielsen.

Selv er han blevet truet med tæsk og på livet. Det har han bare rystet af sig, siger han.

Og så ikke alligevel ikke, for de ubehagelige episoder har sat sig i hans børn på 18 og 14 år. De tør ikke længere færdes alene i byen efter mørkets frembrud.

»Det burde være unødvendigt i Danmark, at man skal tage den slags forholdsregler. Vi skal kunne færdes, hvor vi har lyst, og vores børn burde også kunne gå ude. Men der er bare nogle ting, der har ændret sig. Det, synes jeg ikke, er rimeligt.«