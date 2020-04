»Der skal være plads til forskellige holdninger, men når det vender sig til had mod mig, så må jeg trække en streg i sandet.«

Ordene kommer fra thyboen Tanja Wadmann Gade, efter hun måtte slette den video, hun havde lagt på Faceboook dagen forinden.

I videoen kom Tanja Wadmann Gade med en opsang til de mange vestkyst-turister, som ifølge hende har svært ved at efterleve myndighedernes anbefalinger, hvilket hun selv kort forinden havde været vidne til talrige eksempler på.

»Størstedelen af kommentarerne har været både søde,« fortæller Tanja Wadmann Gade om responsen på videoen, der blev delt og kommenteret af tusinder og set af endnu flere.

Tanja Wadmann Gade. Vis mere Tanja Wadmann Gade.

»Men der har også været dem, som har været knap så søde. Jeg havde en, der skrev til mig, at jeg ikke var rigtig klog, og jeg skulle finde respekten for andre mennesker, og så har jeg modtaget beskeder fra andre, som har delt den, men som nu oplever, at de bliver svinet til,« siger hun.

Videoen optog Tanja Wadmann Gade fra førersædet i sin bil, og i en bestemt tone fortalte hun om en episode, der gjorde hende målløs.

»Hvad helvede sker der? I fik at vide for 10 dage siden, klart og tydeligt, at I skulle blive hjemme i påskeferien. Og så skal det gå ud over os andre, der godt kan finde ud af at gøre, hvad der bliver sagt,« siger hun blandt andet i videoen.

Kan du forstå, hvis nogle mener, at du ikke skal bestemme over dem?

»Ja, det kan jeg da, og det skal jeg heller ikke på nogen måder. Her i Hanstholm bugner det med turister, og det er vi glade for, men det gør mig ked af det, når vi klart og tydeligt bliver anbefalet ikke at rejse ud i påsken, og at der så er så mange, der ikke overholder det,« siger Tanja Wadmann Gade.

Selv havde hun ikke regnet med, at hendes opsang ville blive delt vidt og bredt, og i dagene efter blev hun kontaktet af en lang række lokalmedier, der ville fortælle historien om hendes opsang, der var gået viralt.

»Men til sidst måtte jeg altså slette den af hensyn til mig selv, og det er jeg selvfølgelig både ked af og vred over,« siger Tanja Wadmann Gade, der dog understreger, at langt de fleste henvendelser heldigvis var søde.

Tanja Wadmann Gade har nu lagt en ny video på Facebook, hvor hun sætter ord på, hvorfor hun valgte at slette sin opsang. Den video er i skrivende stund delt mere end 12.000 gange og kommenteret mere end 2.000 gange.