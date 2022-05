Det er sikkert og vist. Hvert år insisterer en and på at udruge sine ællinger i en lukket parkeringskælder i centrum af Aalborg.

Og hvert år står socialrådgiver Tania Larsen Kvist klar til at bruge ti minutter af sin pause på at redde hende og hendes afkom. I år var ingen undtagelse. For syvende år i træk gik den hæsblæsende jagt på at redde ti ællinger og andemor, inden de blev til mågefoder.

»Hun er da bare så dum og så sød. Andemor kan jo flyve ud fra parkeringskælderen, men det kan ællingerne jo ikke,« fortæller Tania Kvist Larsen, der var i aktion i går for at redde det, hun selv kalder for »verdens dummeste and.«

Hvis ikke Tania Larsen Kvist opdager, at anden har udruget sine ællinger, står kollegaerne klar til at tilkalde hende.

Det er lykkedes Tania Larsen Kvist at redde ællingerne alle årerne. Et år faldt en ælling dog i et afløbsrør, og dagen efter kunne den heldigvis blive genforenet med sine søskende og mor. Vis mere Det er lykkedes Tania Larsen Kvist at redde ællingerne alle årerne. Et år faldt en ælling dog i et afløbsrør, og dagen efter kunne den heldigvis blive genforenet med sine søskende og mor.

Og det er efterhånden en nøje planlagt redningsaktion, der udfolder sig i Kennedy Arkadens parkeringskælder når det bliver april, maj eller juni.

Med hjælp fra Dyrenes Beskyttelse bliver en transportkasse sat op på taget. Først skal andemor indfanges. Og så går den hæsblæsende jagt ind på ællingerne – der er ret hurtige i optrækket, lyder det.

»Jeg er ved at være en aldrende kvinde. Jeg er ikke så hurtig, som jeg var for syv år siden. Så jeg skal lægge kræfter i,« fortæller Tania Larsen Kvist grinende og fortsætter:

»Mine kollegaer siger, at det ikke er anden, der er dum, men mig. Anden kan jo i fred og ro udruge sine ællinger, og så er det mit problem, om de overlever.«

Hvor sikker er du på, at det er den samme and, du redder hvert år?

»Jeg tror, det er samme and. Hun er næsten tam og er vant til mennesker. Det skulle da være underligt, at en anden and fik samme åndssvage idé at udruge sine ællinger i en lukket parkeringskælder.«