Herbie Hancock gik fra klassisk piano til at blive en legende inden for jazz og funk. Nu fylder den aktive musiker 80 år og er forhåbentlig på vej til Danmark.

Han var blot 11 år, da han som særligt udpeget talent fik lov at spille en Mozart-koncert med Chicago Symphony Orchestra i hjembyen Chicago.

Talentet har aldrig forladt Herbie Hancock, der 12. april fylder 80 år.

Men allerede som teenager vendte han ryggen til de klassiske klaverkoncerter og kastede sig ind i jazzmusikken med et øre og en rytmesans, der har gjort ham til en af alle tiders største jazz- og funkmusikere.

En anden af jazzgenrens mestre, Miles Davis, fik nys om den unge virtuos og indlemmede ham fra 1963 som en vital del af sit bands rytmesektion.

Under Miles Davis fik den unge Herbie Hancock smag for den spirende scene for elektronisk musik og kastede sig som en af de første over keyboardet.

Det gjorde han så dygtigt, at han også inden for elektronisk musik i dag står som et fyrtårn, der har inspireret mange andre.

Blandt dem, han har inspireret, er de danske hiphop-pionerer fra Rockers by Choice.

Gruppens medlemmer stimlede i midten af 1980'erne sammen til en Herbie Hancock-koncert i det nu hedengangne Saga i København.

Hancock var nemlig en af de allerførste til at introducere en dj, Grandmixer DST, der som del af bandet scratchede på grammofonplader og benyttede en mixerpult.

Denne nye lyd optrådte blandt andet i en ikonisk udgave på Herbie Hancocks store hit fra 1983 "Rockit".

Og koncerten gjorde stort indtryk på de danske drenge, der tog hjem til Amager og gav sig i kast med hip hop-genren.

Det har dog gennem årene mest af alt været jazzpublikummet, der har klappet i hænderne, når Herbie Hancock har gæstet Danmark.

Her har han flere gange trukket fulde huse ved Copenhagen Jazz Festival, hvor den 80-årige musiker også i år er udset til rollen som hovednavn.

Herbie Hancock, der har vundet ikke færre end 14 grammyer, er også på plakaten på årets Skanderborg-festival til august.

Hvis altså coronavirusset ikke ender med at spolere planerne.

/ritzau/